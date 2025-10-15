Ziua internațională a femeilor din mediul rural este serbată în data de 15 octombrie

Ziua internațională a femeilor din mediul rural este serbată anual în data de 15 octombrie pentru a atrage atenția asupra rolului acestora în bunăstarea familiilor lor și dezvoltarea economiei rurale.

Sărbătoarea a fost instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) prin Rezoluția 62/136 din 18 decembrie 2007.

Prima Zi internațională a femeilor din mediul rural a fost celebrată la 15 octombrie 2008, conform Agerpres.

Ideea celebrării unei zile mondiale dedicate femeilor din mediul rural s-a conturat cu prilejul unei conferințe a ONU pentru femei, care a avut loc la Beijing (China), în septembrie 1995.

De la debutul marcării acestei zile, a fost acceptată ideea potrivit căreia acest eveniment poate reprezenta un mod pragmatic de a obține recunoașterea și susținerea rolurilor multiple asumate de femeile din mediul rural, care se ocupă de obicei cu agricultura sau dețin mici afaceri.

Implicarea Bisericii Ortodoxe Române

În 2019, în contextul Anului Omagial al satului românesc, Biserica a atras atenția asupra crizei prin care trece mediul nostru rural și propune încurajarea şi ajutorarea concretă a sătenilor.

Un model de ajutor specific pentru femeile din mediul rural îl reprezintă acțiunile de prevenție și depistare a cancerului de col uterin și de sân organizate de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului în satele din România.

Programul a început din 2018 și se bazează pe o colaborare a Patriarhiei Române cu Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti.

În ţara noastră, Ziua femeii din mediul rural a fost sărbătorită pentru prima dată în 1999, la Moeciu, judeţul Braşov. Asociaţia Naţională a Femeilor din Mediul Rural (ANFMR) a marcat, an de an, această zi prin organizarea mai multor manifestări cu specific tradiţional, în numeroase localităţi din ţară.

Foto credit: Facebook / Sorin Onișor