Ziua Europei: 76 de ani de la fondarea Uniunii Europene

Sâmbătă se împlinesc 76 de ani de când ministrul francez de externe Robert Schuman propunea plasarea producției de cărbune și oțel a Franței și Germaniei sub autoritatea unei instituții comune, deschisă și altor state europene.

Propunerea s-a concretizat rapid, în 1951fiind semnat Tratatul de la Paris, prin care a fost înființată Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului. Gândul semnatarilor nu era doar la cooperare economică, ci și la faptul că această cooperare va asigura pacea continentului.

Ziua Europei a fost instituită în 1985, la Consiliul European de la Milano. Este celebrată anual în 9 mai, la aniversarea Declarației Schuman din 9 mai 1950.

În numeroase state europene, inclusiv în România, ziua este marcată prin evenimente publice, dezbateri, activități culturale cu rolul de a apropia instituțiile europene de cetățeni.

În România, de Ziua Europei, Arcul de Triumf din București va fi iluminat sâmbătă, de la ora 21:00, în culori care vor reproduce steagul României și pe cel al Uniunii Europene

