Ziua de luptă împotriva cancerului de sân: Mai multe clădiri vor fi iluminate în roz

Ziua de luptă împotriva cancerului de sân, marcată anual în data de 1 octombrie, face parte din Luna Internațională de Prevenire și Informare despre Cancerul de Sân („Breast Cancer Awareness Month”), care se desfășoară anual în octombrie.

Tema din acest an recunoaște diversitatea experiențelor și subliniază necesitatea unei îngrijiri pline de compasiune, prompte și de calitate pentru toți, indiferent de zona geografică, venituri sau mediu social.

Ziua a fost instituită în 1985 de către American Cancer Society. Simbolul zilei este panglica roz.

În România, Fundația Renașterea organizează campania „Iluminare în roz”: miercuri, 1 octombrie, mai multe clădiri reprezentative din țară sunt iluminate în roz ca semn de solidaritate și de sensibilizare asupra importanței prevenției și depistării precoce.

La București, vor fi iluminate în roz Palatul Cotroceni, Ministerul Sănătății și Opera Națională, iar la Iași va fi iluminată în roz clădirea Casei Județene de Asigurări de Sănătate.

Știați că…?

Aproximativ 2,3 milioane de cazuri noi de cancer de sân sunt înregistrate anual.

Numărul de decese cauzate de boală este de aproximativ 670.000.

Estimările arată că, dacă trendurile curente continuă, până în 2050 ar putea exista aproximativ 3,2 milioane de cazuri noi pean și 1,1 milioane de decese pe an din cauza cancerului de sân.

