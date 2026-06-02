Mitropolitul Teofan, la hramul unei mănăstiri din Botoșani: Să avem mintea la rugăciune, duh de smerenie și de pocăință

„Să avem mintea la rugăciune, adică gândul la Dumnezeu, duh de smerenie și de pocăință”, a îndemnat luni Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, la hramul Mănăstirii Balș din județul Botoșani.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat nevoia cultivării unei vieți duhovnicești autentice: „Se cuvine să-i cerem lui Dumnezeu să ne dăruiască și ceva din ceea ce se numește rugăciunea neîncetată, adică să fim mereu cu gândul la Dumnezeu”.

„Să-l rugăm pe Domnul ca aura sfințeniei să se coboare și în viața noastră prin ceea ce se numește taina smereniei, adică să nu ne socotim noi mai buni, mai drepți, mai credincioși, pentru că singur Dumnezeu știe câtă umbră și cât întuneric se află în viața fiecăruia”.

Referindu-se la virtutea smereniei, Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța evitării judecării aproapelui: „Să nu ne socotim noi mai buni, mai drepți, mai credincioși, pentru că singur Dumnezeu știe câtă umbră și cât întuneric se află în viața fiecăruia”.

Totodată, Mitropolitul Teofan a evidențiat necesitatea iubirii față de semeni, chiar și în situațiile dificile: „Să avem dragoste pentru prieteni și, dacă se poate, iertare și puțină dragoste și pentru vrăjmași, pentru că de multe nu suntem în stare”.

Scurt istoric al mănăstirii

Mănăstirea „Sfânta Treime” din Balș este situată într-o zonă împădurită aflată la granița județelor Botoșani și Iași. Așezământul este menționat documentar pentru prima dată în anul 1766, fiind ctitorit de Grigorie Balș.

La scurt timp după întemeiere, mănăstirea a fost incendiată în urma unui conflict de hotar, însă a fost refăcută. Actuala biserică de zid a fost construită în anul 1835, împreună cu mai multe chilii pentru obștea monahală.

Schitul a fost închis după secularizarea averilor mănăstirești și redeschis în 1945 ca așezământ de călugări. În 1959, regimul comunist a desființat din nou comunitatea monahală.

Viața monahală a fost reluată după 1990, iar în prezent mănăstirea este păstorită de peste trei decenii de părintele stareț Isidor Bucătaru. Așezământul este cunoscut și pentru taberele de vară organizate anual pentru copii, care îi apropie pe cei mici de viața Bisericii și de valorile creștine.

Foto credit: Doxologia