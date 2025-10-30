În imagini: PS Varlaam Ploieșteanul a oficiat o slujbă de Te Deum la Catedrala Națională (2025)

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a oficiat o slujbă de Te Deum, alături de un sobor de preoți militari, joi, la Catedrala Națională.
În data de 25 octombrie a fost celebrată Ziua Armatei Române, iar în 26 octombrie, Ziua clerului militar.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

