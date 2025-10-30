Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
În imagini: PS Varlaam Ploieșteanul a oficiat o slujbă de Te Deum la Catedrala Națională (2025)
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a oficiat o slujbă de Te Deum, alături de un sobor de preoți militari, joi, la Catedrala Națională. În data de 25 octombrie a fost celebrată Ziua Armatei…
Sfânta Anastasia Romana, cinstită la Mănăstirea Cerneți de către doi episcopi
Sfânta Anastasia Romana, al doilea hram al Mănăstirii Cerneți, din județul Mehedinți, a fost cinstită, miercuri, de către Preasfințitul Părinte Nicodim Episcopul Severinului și Strehaiei și de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, care au săvârșit…
9 ani de la trecerea la Domnul a Arhiepiscopului Justinian Chira
Arhiepiscopul Justinian Chira s-a născut la 28 mai 1921 în satul Plopiș, comuna Șișești, județul Maramureș, într-o familie de țărani evlavioși, primind la botez numele de Ioan. După absolvirea școlii primare în localitatea natală (între…
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul împlinește 11 ani de arhierie
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împlinește joi 11 ani de la primirea darului arhieriei. Preasfinția Sa este bucovinean, născut în 13 noiembrie 1966 la Rădășeni – Fălticeni, județul Suceava, din părinții…
Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Comunicat de presă: Prelungirea programului de închinare prin Sfântul Altar al…