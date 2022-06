Ziua Centrului de presă Basilica la Trinitas TV: Un efort comun de propovăduire a Binelui și Adevărului

Coordonatorii celor cinci componente ale Centrului de presă Basilica al Patriarhiei Române au discutat luni, la Trinitas TV, despre misiunea de comunicatori ai Bisericii. Participanții au menționat importanța rugăciunii în conținutul media transmis și frumusețea conlucrării: „Ne-am susținut reciproc, iar vizibilitatea pe care o are Agenția de știri Basilica este susținută de acest efort comun”, a subliniat Aurelian Iftimiu, directorul Agenției de știri Basilica.

Invitații realizatorului Vasile Bănescu la emisiunea „Credință și cultură” au fost Părintele Consilier patriarhal Nicolae Dascălu, Directorul Publicațiilor Lumina, Părintele Consilier patriarhal Teodor Gradinaciuc, Directorul Radio Trinitas, Ciprian Olinici, Consilier patriarhal, Directorul Trinitas TV – Televiziunea Patriarhiei Române, și Aurelian Ilftimiu, Consilier patriarhal, Directorul Agenției de știri Basilica a Patriarhiei Române.

Emisiunea a fost o premieră prin faptul că a reunit pentru prima dată toți coordonatorii celor cinci componente ale Centrului de presă Basilica.

„Se împlinesc anul acesta 15 ani de când Centrul de Presă Basilica, datorită implicării realmente fertile a Părintelui Patriarh, funcționează – și aș spune că funcționează din ce în ce mai bine. Această voce a Bisericii nu este una stridentă, este un care include doi termeni: comunicarea este și mărturisire în același timp”, a spus Vasile Bănescu, Coordonatorul Biroului de presă al Patriarhiei Române.

Părintele Nicolae Dascălu a vorbit despre conceptul de „societate dominată de comunicare”, în care există „un volum informațional foarte mare, de cele mai multe ori peste puterile noastre de recepție, de absorbție”.

„De aceea, este necesar mai mult ca niciodată să filtrăm, să alegem”, a precizat coordonatorul Centrului de presă Basilica. „În privința canalelor de comunicare ale Bisericii, noi spunem că dintr-o dată ele sunt foarte necesare, sunt o posibilitate de alegere pentru telespectator. Cei care le accesează își exprimă bucuria că există”.

„Noi, fiind instituții media ale Bisericii, avem o legătură ființială cu Mama noastră, care este Biserica. Și prin denumirea Centrului de presă Basilica, noi mărturisim această legătură ființială între Biserică, Trupul tainic al lui Hristos, care este plină de slava Preasfintei Treimi, și posibilitățile noastre de comunicare, amplificate de dezvoltarea noilor tehnologii”, a precizat Părintele Nicolae Dascălu.

Coordonatorul Centrului de presă Basilica a mai afirmat că Ziua de Naștere a Bisericii, sărbătoarea Rusaliilor, ar putea fi și o zi a tuturor comunicatorilor creștini.

Părintele Teodor Gradinaciuc a vorbit despre rolul important pe care îl are reflectarea vieții liturgice în emisia Radio Trinitas. „Avantajul celui care vorbește la postul de radio al Bisericii este că mereu emisiunea precede transmisiunea în direct a Sfintei Liturghii” sau a Vecerniei, a explicat el.

Partea grea este că „trebuie să găsim mereu în propria viață acea afinitate cu Adevărul, cu Hristos. Suntem chemați să fim acolo, de partea Adevărului – și în viața noastră, și în faptele noastre, și în cuvintele noastre, nu doar rostite când se aprinde becul de În direct la radio, ci mereu”, a adăugat directorul Radio Trinitas.

Aurelian Iftimiu, directorul Agenției de știri Basilica, a menționat că prima știre online a apărut în luna iunie 2008 și a precizat: „Transmitem Binele de știut. Este un bine pe care vrem ca lumea să-l rețină, să-l imite”.

„Suntem provocați ca în fiecare zi să răspundem, să regândim informații legate de istoria Bisericii, de dogme, de învățătura de credință, într-o modalitate cât mai user-friendly, cât mai prietenoasă cu publicul. Partea interesantă în ceea ce privește rețelele de socializare este că acolo nu livrăm doar știri. Am început să utilizăm rețelele de socializare ca mijloc de cateheză”, a explicat Aurelian Iftimiu.

„Nevoia omului contemporan este de a se informa cât mai succint, cât mai rapid. Chiar dacă petrec foarte mult timp pe rețelele de socializare, oamenii au nevoie de informații care să nu dureze mult”.

„Se vorbește de o inflație a imaginii astăzi, în defavoarea cuvântului. Nu e și cazul la Trinitas TV, care le împletește pe amândouă foarte bine”, a spus Vasile Bănescu. El l-a întrebat de directorul Trinitas TV cât de importantă este imaginea în comunicarea Bisericii.

„Trinitas TV, ca televiziune religioasă, a recuperat și experimentat în spațiul mass-media această dimensiune iconografică specifică Ortodoxiei. Biserica are o experiență foarte largă și aproape bimilenară în comunicare”, a subliniat Ciprian Olinici.

Totuși, a precizat el, „studiile recente spun că niciodată imaginea nu a întrecut cuvântul, sau nu a egalat cuvântul. De aceea, aș spune că, din punct de vedere mediatic, radioul are dimensiunea cea mai completă în comunicare”.

„Totuși, televiziunea aduce în fața telespectatorului un plus de credibilitate astăzi și de emoție, pentru că limbajul pe care televiziunea îl propune are, pe lângă informați, pe lângă duh, pentru că vorbim de o televiziune religioasă care are o componentă eclezială foarte importantă, aduce și o dimensiune estetică, e dimensiune a frumuseții, care e specifică Ortodoxiei și trebuie să fie specifică și mass-media”, a adăugat Ciprian Olinici.