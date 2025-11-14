Ziua Bibliei a reunit peste 7.500 de tineri din județul Suceava care au citit Sfânta Scriptură într-o oră

De Ziua Bibliei, peste 7.500 de tineri din județul Suceava au citit Sfânta Scriptură integral în cadrul unui proiect desfășurat de Inspectoratul Școlar și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Grupelor de elevi din Suceava li s-au adăugat grupuri din municipiul București, județele Bacău, Brașov, Buzău, Galați, Maramureș, Satu Mare și Vaslui, din Portugalia și din Republica Moldova.

Proiectul a presupus citirea Sfintei Scripturi într-o singură oră, după ce fiecare grupă a primit câteva capitole distribuite după criterii de vârstă.

Cele 361 de grupe de lectură din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților au parcurs toate cărțile Vechiului și Noului Testament, iar celelalte 20 de grupe, au lecturat fragmente din Sfintele Evanghelii.

„E un proiect multidimensional, cu multiple valențe informative, formative și transformative. În plan educațional, urmărim exersarea unor principii de gândire critică și de gândire reflexivă prin lectura unor texte atât de frumoase și de complexe cum sunt cele biblice”, a spus coordonatoarea proiectului, prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina religie.

Ziua Bibliei este serbată anual în data de 13 noiembrie, fiind instituită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2006.

