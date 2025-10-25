Ziua Armatei Române 2025: Ceremonii militare și religioase în Capitală

Ziua Armatei Române este sărbătorită anual la 25 octombrie, începând din anul 1959.

Cu acest prilej, Ministerul Apărării Naționale organizează sâmbătă o serie de ceremonii militare și religioase dedicate eroilor neamului și celor care poartă astăzi uniforma militară.

La București vor avea loc sâmbătă, între orele 08:00 și 16:00, mai multe ceremonii militare și religioase dedicate eroilor neamului. Manifestările se vor desfășura la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, la Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare „Carol I” și la Monumentul Eroilor căzuți în teatrele de operații, din fața Palatului Național al Copiilor. Evenimentele vor include depuneri de coroane și jerbe de flori, exerciții demonstrative, survoluri aeriene și depunerea jurământului militar. Seara, între orele 19:00 și 22:00, se va desfășura tradiționala retragere cu torțe, pe traseul Palatul Cercului Militar Național – Bd. Regina Elisabeta – Splaiul Independenței – Bd. Iuliu Maniu – sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

Semnificația zilei de 25 octombrie

La 25 octombrie 1944, Armata Română a eliberat ultimele teritorii aflate sub ocupație străină, în nord-vestul Transilvaniei, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. După eliberarea țării, militarii români au continuat lupta pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, contribuind la victoria finală din 9 mai 1945, care a marcat sfârșitul războiului în Europa.

În total, aproximativ 540.000 de militari români au fost mobilizați în campaniile din timpul războiului, dintre care peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost declarați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți.

Ocrotitorii spirituali ai militarilor români

Forțele Terestre îl au ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe (23 aprilie), aviatorii militari îl cinstesc pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul (20 iulie), iar Marina Română o prăznuiește pe Maica Domnului, de Adormirea Maicii Domnului (15 august).

