Zilele Culturii Arădene se desfășoară pentru prima dată la Viena, în perioada 8 – 20 august, și aduc în prim-plan cultura și identitatea orașului Arad printr-o serie de evenimente artistice și expoziționale.

Potrivit Agerpres, momentul central îl reprezintă cele două concerte susținute de Orchestra simfonică a Filarmonicii Arad în celebra Sală de Aur a Filarmonicii din Viena, în data de 9 august de la ora 15:30 și în 10 august de la ora 19:30, sub conducerea dirijorului Martin Braun din Berlin. Este pentru prima dată în istoria Filarmonicii Arad când concertează în această sală prestigioasă.

Evenimentul debutează cu expoziția foto „Aradul de ieri și de azi”, găzduită de Institutul Cultural Român din Viena, care explorează influențele arhitecturale vieneze asupra orașului de pe Mureș, cunoscut odinioară sub numele de „Mica Vienă”.

Pe tot parcursul manifestării, la sediul Institutului Cultural Român vor fi prezentate și alte expoziții cu fotografii documentare și artistice, alături de materiale video și filme de promovare a Aradului.

Proiectul este inițiat de Asociația Culturală „Musikforum Europa” și este organizat în colaborare cu autoritățile locale din Arad.

