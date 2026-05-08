Zilele de comemorare și reconciliere în memoria victimelor celui de-al Doilea Război Mondial sunt marcate în 8 și 9 mai

Zilele de comemorare şi reconciliere în memoria celor căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial sunt marcate anual, în 8 și 9 mai.

Organizația Națiunilor Unite a stabilit aceste zile prin Rezoluția 59/26 adoptată în data de 22 noiembrie 2004. Statele membre, organizațiile internaționale și societatea civilă au fost invitate să organizeze manifestări dedicate omagierii tuturor celor care și-au pierdut viața în timpul conflictului.

Prin Rezoluția 64/257 din 2 martie 2010, Adunarea Generală a reiterat invitația adresată statelor și organizațiilor de a marca anual zilele de 8 și 9 mai. În același an, ONU a organizat o reuniune solemnă specială dedicată comemorării victimelor războiului, la împlinirea a 65 de ani de la încheierea conflagrației mondiale.

În cadrul ceremoniei comemorative din 2010, Secretarul General al ONU a descris cel de-al Doilea Război Mondial drept „una dintre cele mai epice lupte pentru libertate și eliberare din istorie”, amintind amploarea pierderilor umane provocate de conflict, se precizează pe site-ul organizației.

Al Doilea Război Mondial

Invadarea Poloniei de către Germania, în septembrie 1939, a declanșat Al Doilea Război Mondial. În Europa, războiul s-a încheiat la 8 mai 1945, prin capitularea Germaniei, iar oficial conflictul a luat sfârșit după capitularea Japoniei, în septembrie 1945.

Considerat cel mai sângeros conflict militar din istorie, războiul a provocat peste 60 de milioane de victime și a produs schimbări majore la nivel politic, economic și social.

După încheierea războiului, a fost înființată Organizația Națiunilor Unite, ziua de 9 mai fiind Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial. Cele 51 de state fondatoare și-au asumat menținerea păcii și securității internaționale, precum și promovarea drepturilor omului și a cooperării între popoare.

În data de 7 mai 2025, Organizația Națiunilor Unite a organizat o ședință solemnă specială pentru marcarea a 80 de ani de la sfârșitul războiului. În 2026 se împlinesc 81 de ani de la încetarea conflictului.

