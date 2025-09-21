Zidirea unei biserici, un semn de mărturisire: PS Timotei Prahoveanul a sfințit un paraclis dedicat Sf. Dumitru Stăniloae

„Rugăciunea, venirea noastră la biserică, anumite fapte bune sunt toate semne ale mărturisirii. Absența lor ne situează foarte departe de Dumnezeu și rămânem singuri”, a avertizat duminică Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Singurătatea este cea mai mare problemă a societății în care trăim. Sunt multe alte probleme, boli, sărăcie, dar se pare că singurătatea a ajuns în topul acestora și mai ales pentru faptul că noi nu-L mai avem prieten pe Dumnezeu”, a remarcat ierarhul.

Ierarhul a sfințit Paraclisul cu hramul „Învierea Sfântului și Dreptului Lazăr” al Parohiei Fefelei din județul Prahova, prilej cu care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a conferit sfântului lăcaș și un al doilea hram: „Sf. Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae”.

Unde bisericile sunt goale, sufletele se pustiesc

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a amintit cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos citite în cadrul liturghiei: „Cine se va rușina de Mine și de cuvintele Mele în acest neam desfrânat și păcătos, și Fiul Omului se va rușina de el când va veni întru slava Tatălui Său, cu Sfinții Îngeri”.

„Un semn de mărturisire este și zidirea unei biserici”, a spus părintele episcop vicar. „Veți spune că nu e nevoie pretutindeni, dar vă spun eu că sunt în București locuri unde oamenii nu încap în biserici, cum sunt și locuri în lume unde bisericile au rămas goale.”

„Acolo unde bisericile sunt goale, să știți că și sufletele se pustiesc, chiar dacă au pretenții că locuiesc în orașe aglomerate și prospere, sufletele se pustiesc acolo unde bisericile și rugăciunile sunt părăsite.”

„Am înțeles că părintele paroh face de trei ori pe săptămână liturghie. Cei care nu aveți program, nu lipsiți de la această liturghie”, i-a îndemnat ierarhul pe credincioși. „Apropierea de Dumnezeu este cea mai importantă, dincolo de efemerele noastre slujiri, iar Liturghia este semnul cel mai înalt al mărturisirii Mântuitorului Iisus Hristos.”

Urmarea lui Hristos: să-l iubești pe cel de lângă tine

În omilia sa, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oferit câteva profunde reflexii duhovnicești despre exercițiul lepădării de sine și urmarea lui Hristos.

„Dacă vreți să înțelegem ce înseamnă purtarea crucii, să ne amintim din Evanghelie despre vizita Mântuitorului la o scăldătoare, în Ierusalim, cu prilejul unei sărbători. Ni se spune că acolo era un om paralizat care aștepta de 38 de ani mișcarea apei”, a spus Preasfinția Sa.

„Și, pentru că oamenii ca noi au rămas nepăsători, Dumnezeu Însuși a venit și i-a ridicat suferința, crucea pe care o avea de-atâta amar de vreme.”

Ierarhul a explicat că urmarea lui Hristos înseamnă o mai mare atenție și deschidere către aproapele nostru.

„Urmarea lui Hristos înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu și să-L iubești pe cel de lângă tine. Urmarea lui Hristos înseamnă să-L iubești pe celălalt mai mult decât te iubești tu. Să fii mai atent cu el decât ești atent cu tine însuți.”

Dumnezeu cerșește iubirea noastră

„Urmarea lui Hristos înseamnă să nu lipsești niciodată de la liturghie”, a continuat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Nu pentru că te-ar vedea preotul sau vecinul care este mai credincios, ci pentru că Dumnezeu simte absența ta când și astăzi, și mâine, și în toate duminicile nu vii să te întâlnești cu Domnul, preferând alte întâlniri, preferând mereu alte alianțe decât alianța cu Dumnezeu.”

„De aceea, un mare teolog, Nicolae Cabasila, spunea că Dumnezeu cerșește iubirea noastră la fel cum cerșește cerșetorul la marginea străzii o bucată de pâine. Și ne spune Cabasila că această iubire, amarnic, amarnic, vă rog să rețineți, întârzie”, a subliniat Preasfinția Sa.

Diplome și distincții

Soborul de slujitori a fost numeros, format din clerici din eparhie, între care și Părintele Ionuț Negoiță, Protopop de Urlați.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul l‑a felicitat pe Părintele Paroh Viorel‑Cristian Paraschivescu, oferindu‑i din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru clerici.

De asemenea, Părintele coslujitor Ștefan Ardeleanu de la Parohia „Sfântul Alexandru”‑Colentina a primit rangul de iconom.

Ceilalți ostenitori și sprijinitori ai lucrărilor au fost distinși și ei cu ordine și diplome:

Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu”

Doamna preoteasă Maria Paraschivescu

Ordinul „Sf. Martiri Brâncoveni” pentru mireni

Călin Silviu Negraru, Primarul orașului Mizil.

Diploma Anului omagial 2025, al Centenarului Patriarhiei Române

părintele pensionar Aurelian Paraschivescu, îmbisericit pe seama Parohiei Fefelei;

dep. Andrei‑Bogdan Toader;

Vasile Ene;

Cosmin Daniel Pavel.

Distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor

Consiliul parohial al Parohiei Fefelei

Distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului

Comitetul parohial al Parohiei Fefelei

Piatra de temelie a paraclisului a fost pusă în 2015 de fostul Părinte Paroh Ștefan Ardeleanu, cu scopul de a avea un sfânt lăcaș pentru pomeniri și slujbele de prohodire. Lucrările s-au desfășurat în perioada 2017-2022, cu sprijinul Primăriei orașului Mizil, al Consiliului Județean Prahova și al multor credincioși. Paraclisul a fost pictat, în 2023-2024, de pictorul bisericesc Ionuț Safea.

Biserica principală a parohiei are hramurile „Sfântul Nicolae” și „Izvorul Tămăduirii”.

Sursa foto: Ziarul Lumina