Ziaristul Cristian Lupașcu (Agerpres) a primit Premiul Montecatini pentru Jurnalism 2025, secțiunea internațională

Jurnalistul Cristian Lupașcu, ziarist al Agenției Naționale de Presă Agerpres, a fost distins cu Premiul Montecatini pentru Jurnalism 2025, la secțiunea internațională.

Potrivit unui comunicat al Agerpres, distincția i-a fost acordată pentru reportaje, relatări, fotografii și înregistrări video realizate în zone de conflict. Ceremonia de premiere a avut loc sâmbătă, la Montecatini Terme, în regiunea Toscana, Italia. Premiul a fost înmânat de președintele juriului, profesorul Matthew Hibberd.

Juriul internațional a fost condus de decanul Facultății de Comunicare, Cultură și Societate din cadrul Universita della Svizzera italiana (USI) din Lugano, Elveția. Premiul este dedicat unui jurnalist european care a avut contribuții semnificative la relatările din zone de război din Europa sau la nivel global.

„Acest premiu reprezintă nu doar o recunoaștere personală, ci și o confirmare a poziției Agenției Naționale de Presă Agerpres în cadrul media internaționale”, a declarat Cristian Lupașcu.

Foto credit: Cristian Lupașcu / Facebook