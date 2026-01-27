Zi de sărbătoare la München: Mitropolitul Serafim a hirotonit doi clerici

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a hirotonit duminică doi clerici la Parohia „Buna Vestire” din München.

Diaconul Julian Dettling, de origine germană, a primit hirotonia în treapta de preot, iar teologul Cătălin Ispas a fost hirotonit diacon, ambii pe seama parohiei bavareze.

La Sfânta Liturghie au participat părintele paroh Alexandru Nan, părintele Daniel Benga, părintele Theodor Damian și părintele Athanasie Ulea.

O viață nouă

Părintele Daniel Benga a explicat creșterea spirituală a lui Zaheu, de la dorința acestuia de a-L vedea pe Hristos și până la a-L primi în suflet.

„Viața duhovnicească a fiecăruia dintre noi depinde așadar de modul în care Îl căutăm pe Dumnezeu, cât de mult alergăm la biserică sau căutăm să depășim obstacolele care ne-ar putea ține departe de El”.

Totodată, părintele a amintit și faptul că: „Dumnezeu vede acest efort și ne vine în întâmpinare”.

La slujbă au fost prezenți Clemens Baumgärtner și Michael Dzeba, consilieri ai Primăriei Generale a orașului München.

