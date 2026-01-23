Zi de sărbătoare la Arad: IPS Timotei și-a cinstit ocrotitorul spiritual

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, l-a cinstit joi pe Sfântul Apostol Timotei, ocrotitorul său, la Catedrala Veche din Arad.

La Sfânta Litrughie au fost rostite rugăciuni de mulțumire pentru toate binefacerile lui Dumnezeu pentru Arhiepiscopul Aradului.

La finalul slujbei, Părintele Tiberiu Ardelean, consilier cultural, a adresat un cuvânt de felicitare în numele clericilor și enoriașilor. Mesajul a evidențiat bogata activitate pastoral-misionară și administrativă a Înaltpreasfințitul Părinte Timotei în cei peste 40 de ani de slujire arhierească în eparhia Aradului.

Sfântul Apostol Timotei este ocrotitorul Arhiepiscopului Aradului din anul 1969, când a primit tunderea în monahism la Mănăstirea Hodoș-Bodrog.

Sfântul Apostol Timotei

Originar din orașul Listra din Licaonia (Asia Mică), Sfântul Timotei a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel.

La data de 22 ianuarie 97, păgânii din Efes l-au ucis pe cu pietre, primind astfel cununa muceniciei.

În anul 356, sfintele lui moaște au fost duse în Constantinopol de Sfântul Artemie Duxul, din porunca împăratului Constantin, și au fost puse în Biserica „Sfinților Apostoli”, împreună cu ale Sfinților Luca și Andrei.

