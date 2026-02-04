Zeci de clădiri vor fi iluminate în portocaliu de Ziua mondială de luptă împotriva Cancerului

Zeci de clădiri și obiective simbol din București și din alte localități din țară vor fi iluminate în portocaliu cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva Cancerului.

Evenimentul va avea loc miercuri, între orele 18:00 și 22:00 și va cuprinde 70 de clădiri simbol, din București și alte 33 de localități din țară, anunță Asociația Magic într-un comunicat de presă.

„Prin acest gest simbolic, transmitem tuturor semenilor noștri care se luptă cu cancerul chiar în aceste clipe sau care au pierdut pe cineva drag în această luptă un mesaj tare important: Nu sunteți singuri!”, este mesajul organizatorilor.

Între clădirile semnificative iluminate în portocaliu din Capitală, se numără: Palatul Parlamentului, Arcul de Triumf, Primăria București, Opera Română și Muzeul Național de Artă al României.

La nivel mondial, aproximativ 400.000 de copii și adolescenți (0–19 ani) sunt diagnosticați anual cu cancer.

În România, în fiecare an, sunt diagnosticați oncologic în medie 422 – 461 de copii și adolescenți. Și, deși medicina pediatrică a făcut progrese importante, iar rata de supraviețuire la 5 ani a ajuns și la noi la peste 70%, aceasta rămâne sub media Uniunii Europene (81%), precizează Asociația Magic.

Ziua mondială de luptă împotriva Cancerului

Această zi este marcată în fiecare an în data de 4 februarie. În perioada 2025-2027, ziua se desfășoară sub tema „Uniți prin unicitate”.

„Uniți prin unicitate” transmite că îngrijirea eficientă în oncologie presupune nu doar tratamente adecvate, ci și comunicare, empatie și implicare activă în viața pacientului.

Ziua mondială de luptă împotriva Cancerului este o inițiativă a Uniunii Internaționale pentru Controlul Cancerului, care a început în anul 2000, la primul Summit Mondial împotriva Cancerului, desfășurat la Paris.

