Documente rare despre formarea României moderne au fost expuse la Biblioteca Academiei Române

Documente rare despre formarea României moderne au fost prezentate miercuri la Biblioteca Academiei Române, în cadrul expoziției „Foi volante care au făcut istorie”.

Expoziția reunește documente din perioada 1820–1866, ilustrând etapele esențiale ale constituirii statului român modern, de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu până la reformele lui Alexandru Ioan Cuza.

Prin intermediul foilor volante sunt evidențiate rolul culturii și al acțiunii politice în afirmarea identității naționale și în procesul de modernizare.

„Expoziția de foi volante își propune să facă adunarea tuturor documentelor din 1820 până în 1866, documente de o valoare inestimabilă”, a transmis directorul general al instituției, Nicolae Noica, pentru Trinitas TV.

Păstrarea vie a memoriei istorice

În cadrul evenimentului a fost prezentat și mesajul președintelui Senatului României, Mircea Abrudean, care a subliniat importanța expoziției ca „moment de reafirmare a importanței documentului, a cuvântului scris și a memoriei colective în construcția unei societăți solide și conștiente de sine”.

„Rolul instituțiilor de prestigiu, precum Biblioteca Academiei Române, este esențial în acest proces, nu doar la conservarea patrimoniului, ci mai ales la transformarea trecutului într-o resursă vie pentru prezent și cu responsabilitate pentru viitor”.

Președintele Senatului României a amintit angajamentul „de a susține cultura, cercetarea și accesul publicului la patrimoniu” pentru că acestea sunt „piloni ai dezvoltării durabile și ai identității naționale”.

Printre piesele expuse se regăsesc documente emise de Alexandru Ipsilanti, texte din perioada Regulamentelor Organice, precum și exemplare ale Proclamației de la Islaz sau acte legate de Congresul de Pace de la Paris din 1856.

Expoziția poate fi vizitată la Biblioteca Academiei Române până în data de 8 mai.

