Ziua mondială de luptă împotriva Cancerului este sărbătorită în data de 4 februarie

Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului este marcată în fiecare an în data de 4 februarie. În perioada 2025-2027, ziua se desfășoară sub tema „Uniți prin unicitate”.

„Cancerul este o problemă majoră de sănătate la nivel mondial, fiind a doua cauză de deces la nivel global”, explică Uniunea Internațională pentru Controlul Cancerului (UICC), cea mai veche organizație în domeniu.

Uniți prin unicitate

Tema zilei evidențiază faptul că fiecare pacient oncologic trăiește boala în mod diferit, experiența fiind influențată de factori medicali, sociali și emoționali.

„Uniți prin unicitate” transmite că îngrijirea eficientă în oncologie presupune nu doar tratamente adecvate, ci și comunicare, empatie și implicare activă în viața pacientului.

Mesajul subliniază importanța recunoașterii experiențelor reale ale pacienților și încurajează sistemele de sănătate să adopte o abordare personalizată, centrată pe nevoile fiecărei persoane.

Uniunea Internațională pentru Controlul Cancerului

Ziua mondială de luptă împotriva Cancerului este o inițiativă a Uniunii Internaționale pentru Controlul Cancerului, care a început în anul 2000, la primul Summit Mondial împotriva Cancerului, desfășurat la Paris.

Misiunea organizației este de a sprijini și de a coordona comunitatea internațională implicată în lupta împotriva cancerului. Activitatea urmărește îngrijirea și reducerea cazurilor de cancer la nivel global.

UICC a fost fondată în anul 1933, la Geneva, și reunește peste 1.120 de organizații membre din peste 172 de țări.

