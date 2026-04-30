Artiști din mai multe țări vor participa la prima Trienală Internațională de Sculptură „Constantin Brâncuși”, vernisată în data de 16 mai la Târgu Jiu.

Evenimentul este organizat de Muzeul Național „Constantin Brâncuși” în parteneriat cu InterArt Aiud, sub patronajul Ministerului Culturii și reprezintă o premieră pentru mediul cultural-artistic din Oltenia.

Prima ediție propune un dialog între patrimoniu și creația contemporană, reunind lucrările a 25 de sculptori din diferite spații culturale. Expoziția valorifică atât expresii artistice actuale, cât și contextul moștenirii artistului.

Managerul instituției, Denisa Șuță, sublinia, într-o postare pe Facebook a muzeului, că trienala „nu este doar o celebrare a uneia dintre cele mai influente personalități ale artei moderne, ci și o platformă deschisă pentru explorarea formelor sculpturale în context internațional”.

La finalul vernisajului va avea loc un recital susținut de artiștii din Turcia Ali și Buse Erenus. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 16 mai – 16 iunie.

Evenimentul marchează „Anul Constantin Brâncuși” și este organizat cu sprijinul mai multor instituții culturale, între care Biblioteca Națională a României, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Consiliul Județean Gorj și Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud.

