Zâmbet de copil: Festivalul organizat de Episcopia Sălajului a reunit peste 1.500 de participanți

„Zâmbet de copil”, festivalul organizat de Episcopia Sălajului, a reunit joi peste 1.500 de participanți la Zalău, în cadrul celei de-a doua ediții a evenimentului.

Manifestarea a reunit copii din municipiu și din localitățile învecinate, alături de părinți și profesori. Organizatorii au fost sprijiniți de o echipă de aproximativ 100 de voluntari și de numeroși parteneri locali pentru a desfășura o serie de activități educative și recreative pentru cei mici.

La deschiderea evenimentului a participat Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Preasfinția Sa a evidențiat faptul că întâlnirea a fost gândită ca un prilej de a pune în lumină bucuria și energia tinerilor.

„I-am adunat în ziua hramului Catedralei noastre pe copii, pe părinți, pe bunici, pe dascăli și pe preoți ca să dăm mărturie despre ceea ce înseamnă tinerețea Ortodoxiei la toate vârstele”, a declarat ierarhul pentru Trinitas TV.

Episcopul Benedict a subliniat că astfel de inițiative oferă speranță și încurajare pentru viața comunității: „Vedem zâmbete, vedem bucurie, vedem speranță. Avem nevoie de acest semnal pentru viața cotidiană a Bisericii”.

Împreună pentru bucuria copiilor

Părintele Doru Gârboan, coordonatorul Departamentului de tineret al Episcopiei Sălajului, a explicat că evenimentul a fost organizat la inițiativa și cu binecuvântarea Episcopului Sălajului și a urmărit completarea programului dedicat hramului Catedralei.

„Acest festival vine să întregească bucuria hramului Catedralei Episcopiei noastre. Am avut alături foarte mulți oameni cu inimă bună, tineri și reprezentanți ai asociațiilor locale, care au pregătit activități și propuneri deosebite”, a spus părintele Doru Gârboan.

La eveniment au participat instituții culturale și educaționale din județ. Managerul Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bădescu”, Mariana Marian, a subliniat importanța implicării în astfel de inițiative: „Suntem prezenți cu multe activități recreative și educative, iar cărțile nu vor lipsi niciodată”.

Experiența a fost apreciată și de voluntarii implicați în organizare. O participantă a transmis că activitățile desfășurate alături de cei mici au adus multă bucurie tuturor celor implicați: „Am reușit să construim un atelier foarte frumos împreună cu cei mici și sperăm ca și anii următori să avem ocazia de a participa”.

Festivalul a fost organizat de Episcopia Sălajului, cu sprijinul Primăriei Municipiului Zalău, al Consiliului Județean Sălaj și al Asociației Filantropia Porolissum, în parteneriat cu numeroase instituții și unități de învățământ din municipiu.

Foto credit: Facebook / Episcopia Sălajului