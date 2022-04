Voluntari de la Catedrala Națională și magistrați de la Tribunalul București au ajutat zeci de familii prahovene

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale și mai mulți magistrați de la Tribunalul București au organizat în Vinerea Mare o acțiune de ajutorare a familiilor cu posibilități materiale reduse din cinci localități prahovene.

Acțiunea social filantropică a fost îndreptată către locuitorii din localitățile Salcia, Tisa, Trenu, Valea Crângului și Urlați. Ajutoarele oferite au constat în alimente de strictă necesitate.

„Nu au avut nevoie de codurile de procedură penală sau civilă, ci doar de legile omeniei și ale carității”, au remarcat organizatorii.

Acțiunea de ajutorare face parte din cadrul Campaniei „Implică-te! Împreună reușim mai mult”, organizată de Voluntarii Catedralei Naționale.

Referitor la această activitate, coordonatorul Voluntarilor Catedralei Naționale, Dănuț Prună, a declarat: „Acest demers al nostru a fost înfăptuit, deoarece ni s-a alăturat personalul Tribunalului București. Am fost însoțiți de către judecători și grefieri care au hotărât ca, înainte să se bucure de reunirea familiei în jurul mesei tradiționale de Paști, să vină în sprijinul acestor familii greu încercate, dar și a bătrânilor de la sat”.

Sorin Ivanciuc, judecător la Tribunalul București a spus că „sentimentele au fost unele contradictorii”.

„Pe de o parte, am fost revoltat și intrigat de starea profundă de sărăcire în care poate să trăiască o parte dintre semenii noștri, iar pe de altă parte vreau să știți că am trăit un mare sentiment de bucurie că prin micul nostru gest de umanitate am reușit să furăm măcar un zâmbet acestor semeni de-ai noștri”.

Numai în acest an prin activitățile social-filantropice desfășurate de Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au fost sprijinite aproximativ 500 de familii din județele Ilfov și Prahova.

