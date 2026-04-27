Voluntari ai Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului au plantat 15.000 de puieți într-o acțiune de împădurire

Voluntari ai Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului au plantat sâmbătă 15.000 de puieți într-o acțiune de împădurire. Activitatea a avut loc în municipiul Curtea de Argeș.

Printre participanți s-au aflat elevi, studenți și reprezentanți ai mai multor instituții și organizații.

Voluntarii eparhiei au fost coordonați de părintele Andrei Diaconescu, consilier eparhial în cadrul Sectorului Social, Filantropic și de Misiune.

Manifestarea s-a desfășurat în cadrul proiectului „O pădure de la zero”, organizat de Asociația ,,Ajut, deci exist”, în parteneriat cu Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului.

Acțiunea face parte din proiectul național „Plantăm Speranță”, care are ca obiectiv refacerea fondului forestier pe terenuri degradate sau neproductive.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului