Un volum despre implicarea transilvănenilor în Consiliul Imperial austriac a fost lansat la Parlamentul din Viena

Un volum despre activitatea transilvănenilor în Consiliul Imperial austriac a fost lansat luni la Parlamentul din Viena.

Lucrarea a fost publicată în limba germană cu titlul „Transsilvanien in Wien: Die Parlamentarier aus Siebenbürgen im österreichischen Reichsrat 1863–1865”. Autorii cărții sunt dr. Ștefan-Sorin Mureșan și dr. Günther Schefbeck, iar prefața este semnată de Excelența Sa Emil Hurezeanu, fost ministru de externe al României și fost Ambasador al României la Viena și Berlin.

Volumul prezintă biografiile celor 35 de parlamentari transilvăneni la Viena şi cuvântările lor prezentate în capitala imperială.

Manifestarea a fost organizată Ambasada României în Austria în colaborare cu președintele Grupului parlamentar de prietenie cu România, Bulgaria și Republica Moldova din Parlamentul austriac, David Stögmüller.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor austriece, ai corpului diplomatic acreditat în Austria, ai mediului academic, membri ai comunității românești și studenți din cadrul Ligii Studenților Români din Străinătate – Austria.

O revenire simbolică

Însărcinatul interimar cu afaceri al Ambasadei României în Republica Austria, Andrea Amza-Andras, a reliefat faptul că organizarea lansării în clădirea Parlamentului Austriei transmite un mesaj cu totul special: revenirea simbolică a unei teme istorice chiar în spațiul în care, cu peste un secol și jumătate în urmă, reprezentanții Transilvaniei participau la procesul legislativ al imperiului.

Președintele grupului parlamentar de prietenie a contextualizat evenimentul, subliniind relațiile strânse dintre România și Austria, atât din punct de vedere istoric, economic, cât și la nivelul celor două societăți.

Excelența Sa Emil Hurezeanu a subliniat dimensiunea simbolică a manifestării, care reafirmă continuitatea dialogului democratic și a cooperării între România și Austria.

Autorii cărții au amintit de rolul. Sf. Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, și de recunoașterea reînfiinţării Mitropoliei Ortodoxe din Translivania, la 24 decembrie 1864.

Evenimentul s-a încheiat cu vizitarea Sălii istorice a Parlamentului din Viena.

Foto credit: Parohia Ortodoxă Română din Viena