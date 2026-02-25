Un nou volum apărut la Editura Cuvântul Vieții prezintă personalitatea și moștenirea spirituală a Sfântului Calinic de la Cernica

Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a lansat volumul „Legea Ta cugetarea mea este. Aspecte ale vieții creștine reflectate în izvoare istorice din secolele XVII-XIX. Studii întru cinstirea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica”.

Lucrarea a fost realizată de Oana-Mădălina Popescu, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române și bibliotecar-arhivist la Secția de Manuscrise – Carte Rară a Bibliotecii Academiei Române.

Studiul a fost realizat în 2025, cu prilejul Anului Centenar al Patriarhiei Române și anului în care s-au împlinit șapte decenii de la canonizarea Sfântului Calinic de la Cernica.

În prefața volumului, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, arată că „manuscrisele și tipăriturile din vechea bibliotecă cernicană, analizate sistematic, revelează nu doar bogăția intelectuală și spirituală cultivată de Sfântul Calinic în acea comunitate, ci și amploarea legăturilor pe care le-a întreținut cu marile centre ale Ortodoxiei”.

Primele capitole ale cărții sunt dedicate documentelor ornate cu icoane și simboluri creștine rare pe acte oficiale, iar în capitolele următoare sunt prezentate manuscrise românești ale Psaltirii și autoportrete ale miniaturiștilor. În final, sunt amintite și scrieri teologice de factură apologetică, traduse cu binecuvântarea Sfântului Paisie Velicikovski după opere ale unor erudiți clerici greci.

Volumul poate fi achiziționat prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, cartibisericesti.ro și colportaj.ro, prin comandă la [email protected] sau la numărul de telefon 021.335.21.29.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu