Volumul VI din Mineiul Sfinților Români include slujbele sfintelor românce recent canonizate

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut volumul VI al Mineiului Sfinților Români, care include slujbele sfintelor românce canonizate în 2025, anul Centenarului Patriarhiei Române.

Lucrarea se deschide cu Slujba Soborului Sfintelor femei românce, în al cărei Canon imnografic sunt enumerate toate Sfintele de neam român cunoscute cu numele. Această Slujbă se va săvârși împreună cu Slujba Duminicii Mironosițelor, din Penticostar.

Celelalte paisprezece slujbe dedicate sfintelor canonizate în anul 2025 sunt prezentate în ordinea anului civil.

Majoritatea textelor liturgice sunt alcătuite în metrica imnografiei bizantine, putând fi cântate întru totul după podobiile (prosomiile) și irmoasele grecești, precizează Departamentul Carte de cult al Editurilor Patriarhiei Române.

Necesitatea încadrării textului în cerințele metrice a condus, uneori, la adoptarea unor soluții de topică mai complexă, apreciată însă de cunoscătorii melodiilor psaltice pentru care au fost compuse imnurile.

Slujbele cuprinse în acest volum sunt alcătuite pentru ca Sfintele recent canonizate să poată fi prăznuite cu Priveghere ori cu Polieleu.

Datele biografice din Sinaxarele Sfintelor femei românce au fost colectate și verificate de Răzvan Mihai Clipici, Consilier Patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale.

Apariția se încadrează în tematica anului 2026, declarat Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame) în Patriarhia Română.

Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, de pe site-ul cartibisericesti.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de email: [email protected], [email protected]; sau la numărul de telefon 021.335.21.29.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu