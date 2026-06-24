La Editura Institutului Biblic a fost publicat Acatistul Soborului Sfinților Athoniți

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a fost publicat recent Acatistul Soborului Sfinților Athoniți, fiind disponibil atât standard, cât și într-o ediție în format mic.

Apariția editorială face parte din colecția „Acatiste și vieți de sfinți” și reunește texte liturgice și rugăciuni alcătuite în cinstea noii sărbători introduse în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, în Duminica a treia după Rusalii.

Acatistul și Paraclisul au fost traduse din limba greacă de Ieroschimonahul Iosif Cișmaș și avizate de Comisia teologică, liturgică și didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

„În a treia duminică de după Cincizecime, Biserica Ortodoxă Română a rânduit cinstirea Sfinților Athoniți, arătând prin aceasta legătura pe care poporul nostru o are cu viața duhovnicească a Sfântului Munte Athos”, se precizează în sinaxarul sărbătorii.

Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit la finalul săptămânii trecute, pentru prima dată, Duminica Sfinților Athoniți. Sărbătoarea a fost stabilită în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod desfășurate în data de 1 iulie 2025. Propunerea a fost făcută de Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.

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Foto credit: Tipografia Cărților Bisericești