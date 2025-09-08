Vioara „Sanctus Seraphino” care i-a aparținut lui George Enescu, în concert la Târgu Mureș

Vioara „Sanctus Seraphino”, care i-a aparținut lui George Enescu, va fi prezentă la Târgu Mureș, în cadrul concertului Orchestrei Simfonice de Stat din Istanbul, dirijată de Hasan Niyazi Tura, a anunțat Filarmonica de Stat din Târgu Mureș, pe Facebook.

Violonistul Vlad Stănculeasa este cel care va cânta alături de celebrul instrument muzical pe scena mureșeană.

Vlad Stănculeasa a colaborat cu artiști renumiți precum Maxim Vengerov, Janine Jansen, Viktoria Mullova și Ana Chumachenco și a obținut premii la concursuri prestigioase, inclusiv Concursul Internațional de Vioară „George Enescu”, Concursul „Renata Molinari” și Concursul „Valsesia Musica”.

A fost distins cu Premiul „Enescu 2007” pentru interpretarea lucrării „Impresii din copilărie” de George Enescu. Ca solist, a concertat cu orchestre de top, precum Orchestra Simfonică din Göteborg, Orchestrele de Cameră din Lausanne și Basel, Orchestra de Cameră din Coreea și Filarmonica George Enescu, sub conducerea dirijorilor Kent Nagano, Lahav Shani și Han Na Chang.

O biografie muzicală de excepție

A ocupat poziția de concertmaestru al Orchestrei Simfonice din Göteborg (2010-2019), al Orchestrei Naționale Spaniole și al Orchestrei de Cameră din Basel, iar în prezent este concertmaestru al Orchestrei Simfonice din Basel, al Orchestrei Simfonice din Barcelona și al Orchestrei Festivalului Gstaad.

Ca invitat în postura de concertmaestru, Vlad Stănculeasa a colaborat cu ansambluri de prestigiu precum Bamberger Symphoniker, Accademia di Santa Cecilia din Roma, Singapore Symphony, Swedish Radio Symphony, WDR Köln, Bern Symphony, Swedish Chamber Orchestra și Orchestre de la Suisse Romande, alături de dirijori renumiți precum Gustavo Dudamel, Christoph Eschenbach și Marek Janowski.

Este fondator și director artistic al Academiei și Festivalului NUME din Italia, unde și-a continuat cercetările asupra fenomenologiei muzicale sub îndrumarea lui Konrad von Abel. În 2021, a obținut diploma de master în dirijat orchestră la Conservatorul Regal din Mons, Belgia, avându-l ca profesor pe Daniel Gazon”, a transmis Filarmonica de Stat din Târgu Mureș.

Foto credit: Filarmonica de Stat Târgu Mureș