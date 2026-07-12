Vindecarea slăbănogului din Capernaum, lecție despre prietenie: PS Timotei Prahoveanul la Paraclisul Catedralei Naționale

Vindecarea slăbănogului din Capernaum ne oferă o lecție despre prietenie, a subliniat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, duminică, la hramul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale.

„Dacă la scăldătoarea Vitezda ne întâlnim cu un om aflat într-o amară singurătate, de această dată observăm că au fost patru bărbați care au lăsat toate ale lor – familie, preocupări, obligații – și l-au însoțit pe acest paralitic la Mântuitorul”, a explicat Preasfinția Sa.

Ierarhul a subliniat că cei patru bărbați care l-au adus pe bolnav la Mântuitorul Iisus Hristos „au constituit o adevărată comoară pentru omul paralizat”.

Să avem prieteni mai buni decât noi

„Părinții Bisericii ne îndeamnă să avem prieteni mai buni decât noi”, a continuat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Dacă noi suntem neîmplinitori ai poruncilor lui Dumnezeu, prietenii cei buni ar trebui să ne aducă aminte de aceste porunci. Dacă noi nu împlinim faptele milei și iubirii creștine, am putea învăța de la prieteni mai buni decât noi împlinirea acestora. Dacă noi nu iubim rugăciunea și Biserica, am putea învăța de la cei care iubesc Biserica și care iubesc legătura cu Dumnezeu.”

„De aceea, prietenii din Evanghelie constituie de fapt modelele adevăraților prieteni. Nu ale celor de formă, nu ale celor de conjunctură, nu ale celor de o clipă sau de un ceas, ci ale prietenilor care merg cu noi până la sfârșit. Și ni se aduce aminte că, la finalul vieții, tot câțiva prieteni ne vor duce la mormânt”, a adăugat părintele episcop vicar.

Să căutăm prietenia lui Hristos

„Evanghelia de astăzi este o profundă meditație pentru fiecare dintre noi despre legătura noastră cu Dumnezeu, darul iertării păcatelor, darul prietenilor și al prieteniei”, a subliniat ierarhul.

Preasfinția Sa a vorbit și despre Hristos ca prieten al omului: „Singurul prieten adevărat este Mântuitorul Hristos”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. „Și de aceea se cuvine să cerem prietenia Lui.”

Ierarhul a explicat cum putem fi prietenii Mântuitorului: „El i-a numit pe ucenicii săi prieteni. Cu puțin timp înainte de răstignire, Mântuitorul i-a spus: Nu vă mai numesc pe voi slugi sau slujitori, pentru că sluga nu știe ce face stăpânul sau învățătorul. Vă numesc pe voi prieteni. Voi sunteți prietenii Mei”.

„Aceasta este cea mai mare mângâiere și cea mai mare nădejde pentru fiii Bisericii, pentru cei care vin de departe, pentru cei care lasă toate, asemenea celor patru bărbați din Evanghelia de astăzi, și vin la Mântuitorul Hristos în zile de duminică, de sărbătoare și unii în toate zilele. Și se întâlnesc cu Mântuitorul chiar și prin acea smerită rugăciune din odaia fiecăruia”, a precizat Preasfinția Sa.

Apreciere pentru credincioșii veniți la hram

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și-a încheiat cuvântul exprimându-și aprecierea pentru credincioșii îmbrăcați în haine tradiționale care au participat la Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Prodromița”, hramul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale.

„Cum nu s-ar putea aprecia dragostea unor oameni care au venit de la sute de kilometri purtând straiele tradiționale, venind aici, în cetatea Bucureștilor, pentru a ne oferi nouă, unor oameni grăbiți și adeseori uitători ai tradiției, frumusețea portului, a graiului și mai ales a credinței strămoșești?” s-a întrebat ierarhul.

„Cum n-ar putea Dumnezeu să privească spre astfel de oameni veniți din Maramureș sau din alte ținuturi, din ținuturile Neamțului și din alte locuri? Dumnealor merg și în alte locuri de închinare, arătând dragostea lor și exemplul pe care l-am putea urma.”

„Iubiți credincioși, Evanghelia acestei duminici bate la poarta inimii fiecăruia dintre noi. Dacă o va găsi mereu închisă, Mântuitorul va pleca. Dacă însă vom înțelege importanța unui astfel de mesaj, Mântuitorul va rămâne împreună cu noi”, a încheiat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Din soborul slujitor au făcut parte: Arhim. Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale; Arhim. Ciprian Grădinaru, Eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale; Arhim. Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator și directorul Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române; Arhim. Antipa Burghelea de la Mănăstirea Antim din Capitală; Pr. Costin Spiridon, consilier patriarhal la Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Administrației Patriarhale; Pr. Ștefan Ababei, consilier patriarhal coordonator la Sectorul stavropighii patriarhale și centre sociale al Administrației Patriarhale; Pr. Ionuț Dragomir, consilier patriarhal la Cabinetul Patriarhal; Pr Valer Ulican, Protoiereul Sectorului 5 al Capitalei; Pr. Codruț Marian Toader.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu