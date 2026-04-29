Viitorii ghizi din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților se formează la Mănăstirea Putna

Viitorii ghizi din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților participă în aceste zile la cursuri de formare la Mănăstirea Putna.

Programul a debutat luni la Centrul „Mitropolit Iacob Putneanul” din incinta ansamblului monahal, după o slujbă de Te Deum. Cursanți, în număr de 40, fac parte din obștile monahale ale mănăstirilor din cuprinsul eparhiei.

Preotul Constantin-Ciprian Blaga, consilier eparhial la sectorul cultural, a prezentat mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

„Dinamica prezenței pelerinilor în spațiul mănăstirilor din Bucovina atrage după sine responsabilitatea de a prezenta într-o manieră adecvată viața Bisericii și, implicit, patrimoniul acesteia. În baza acestor considerente, am inițiat și am binecuvântat organizarea acestor cursuri intensive de formare a ghizilor bisericești și a muzeografilor în colaborare cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a sintetizat activitatea pe care trebuie să o desfășoare ghizii în zece îndemnuri denumite „Decalogul ghidului bisericesc”.

„Surprindeți în prezentarea voastră legătura tainică dintre văzut și nevăzut, evidențiind cum cele materiale se integrează în lucrarea sfințitoare și devin purtătoare ale unei realități care depășește de multe ori capacitatea de înțelegere a omului”, este unul dintre îndemnurile ierarhului.

Sesiuni de formare

Cururile se desfășoară pe parcursul a patru zile, în care viitori ghizi vor participa la numeroase prezentări, ateliere și dezbateri, susținute și moderate de prof. univ. Adrian Cioroianu, împreună cu profesori de la mai multe universități din țară.

Între titlurile prelegerilor, se numără: Muzeologia – știința care are ca obiect studiul organizării muzeelor, al păstrării și prezentării exponatelor dintr-un muzeu; Temele iconografice reprezentate în pictura murală din Nordul Moldovei; Misiunea creștină prin ghidaj la mănăstiri; Istoria – cea mai frumoasă poveste; Biserică și Stat în epoca contemporană; Confruntări ideologice în lumea contemporană.

Cursurile se vor încheia cu o evaluare scrisă ce va consta în realizarea unei prezentări a monumentului atribuit în cadrul activității de ghidaj.

