VIDEO: Denia din Sfânta și Marea Joi la Catedrala Patriarhală

Denia din Sfânta și Marea Joi de la Catedrala Patriarhală a fost transmisă live de Trinitas TV și poate fi urmărită pe Youtube și pe paginile de Facebook Trinitas TV, Radio Trinitas și Agenția de știri Basilica.

Sfânta Evanghelie care s-a citit la Denia din seara zilei de miercuri (Luca 22, 1-39) arată iubirea mântuitoare a lui Hristos, care are putere să biruiască păcatul și moartea.

Textul biblic prezintă patru momente importante, care marchează începutul Sfintelor Pătimiri: spălarea picioarelor ucenicilor, Cina cea de Taină, unde a fost instituită Sfânta Euharistie, rugăciunea cea mai presus de fire şi vânzarea (trădarea) Domnului.

„Prin Cina cea de Taină, Hristos redescoperă că darurile creaţiei, reprezentate prin pâine şi vin, sunt daruri ale iubirii Sale pentru oameni, iar când El le sfinţeşte prin prezenţa Sa iubitoare, ne dăruieşte însăşi iubirea Sa dătătoare de viaţă veşnică”, a explicat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în volumul Foame și sete după Dumnezeu, Ed. Basilica, București, 2010.

„Taina Crucii şi taina Învierii străbat Evangheliile de la un capăt la altul, dar, în mod deosebit, ele sunt concentrate în lecturile Deniilor din Joia Mare şi în binevestirea învierii Mântuitorului din noaptea Sfintelor Paşti”, a adăugat Preafericirea Sa.

Ce sunt Deniile

Deniile sunt slujbe de dimineață care se oficiază în seara zilei precedente, ca o prelungire a stării de veghe.

În cadrul Deniilor din Săptămâna Patimilor sunt rememorate ultimele zile din viața pământească a Mântuitorului, respectiv prinderea, judecarea, răstignirea și îngroparea.

Deniile din Săptămâna Mare vor începe la ora 17:00 la Catedrala Patriarhală.

Foto credit: Basilica.ro