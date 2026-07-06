La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut „Viața și Acatistul Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț”, fiind disponibil atât standard, cât și într-o ediție în format mic.

Apariția editorială face parte din colecția „Acatiste și vieți de sfinți” și reunește date biografice, texte liturgice și rugăciuni alcătuite în cinstea noii sfinte.

„Rămasă văduvă, Filofteia și-a îndreptat pașii spre Mănăstirea Râmeț, unde și-a găsit rostul și împlinirea în rânduiala călugărească alături de fiul ei, Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, și de fiica ei, monahia Eudoxia. În ziua de 30 aprilie 1974 a îmbrăcat chipul îngeresc, primind numele Filotimia”, se precizează în sinaxarul sfintei.

Acatistul a fost alcătuit de Ieroschimonahul Iosif Cișmaș și a fost avizat de Comisia teologică, liturgică și didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț a fost canonizată în anul de 2025 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026, iar proclamarea locală s-a desfășurat în 29 iunie la Mănăstirea Râmeț din județul Alba.

Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, de pe site-ul cartibisericesti.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de email: [email protected], [email protected]; sau la numărul de telefon 021.335.21.29.

Foto credit: Tipografia Cărților Bisericești