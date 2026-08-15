Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 11-a după Rusalii

În Duminica a 11-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită în Paraclisul istoric „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Văratec din județul Neamț, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului și cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, comuna Turnu Roșu, județul Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Râșca Transilvană din județul Cluj.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea „Toți Sfinții” din cadrul Centrului Eparhial.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Parohia Fibiș din județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în Parohia „Sf. Constantin și Elena și Sf. Cuv. Parascheva” din Edmonton, Canada.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Mânăstirea Râmeț.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji în Parohia „Sf. Maria” Boian, Alberta, Canada.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la Mănăstirea Stelea.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Ioan Casian”, situată în apropierea comunei Târgușor, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Ierarh Nicolae” de la Lăpușna.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Surpatele.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji în Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni” din orașul Mioveni, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji la Catedrala „Sf. Mc. Sava și Sf. Martiri Brâncoveni” din municipiul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Biserica „Sfântul Gheorghe” – Nou din Bucureşti, împreună cu Preasfințiții Părinți Varlaam Ploieşteanul și Paisie Sinaitul, Episcopi vicari patriarhali, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și cu Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Mănăstirea Arad Gai.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Mănăstirea Brâncoveni, Slatina.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Biserica „Schimbarea la Față” din Băile Herculane.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Mănăstirea Izbuc.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji la Parohia Șișești, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji în Parohia Cireșu, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji în Parohia Băneasa, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Mănăstirea Brâncoveni, com. Brâncoveni, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” din Panduru, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Parohia Gălpâia, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Schitul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Cucuiș, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Mănăstirea Putna, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Mănăstirea Părhăuți, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Madrid, Spania.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, în Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni” din orașul Sydney, Australia.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea „Crucea Iancului” de la Mărișel, județul Cluj.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji la Mănăstirea Săraca din județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Sf. Cruce şi Sf. Ierarh Calinic de la Cernica” din München.

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Ciocotiș, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Schitul „Sfinții Martiri Brâncoveni” – Coroiești, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Tarrancon, Spania.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro