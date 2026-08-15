PS Varlaam Ploieșteanul: Fiecare dintre noi are datoria de a o cinsti pe Maica Domnului

„Înțelegem din Evanghelia de astăzi că fiecare dintre noi are datoria de a o cinsti pe Maica Domnului după cuviință, pentru că ea este sfeșnicul care a purtat Lumina, adică l-a purtat în pântece pe Cel care avea să spună despre Sine: Eu sunt Lumina Lumii”, a spus sâmbătă Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul la Catedrala Patriarhală.

Preasfinția Sa a subliniat că Maica Domnului este prefigurată de năstrapa de aur în care se păstra mana prin care Dumnezeu a hrănit în chip minunat pe poporul ales în pustiu.

„Maica Domnului L-a purtat în pântece pe Iisus care a spus: Eu sunt pâinea care s-a pogorât din Cer, Cel care va mânca din pâinea aceasta va avea viață veșnică”.

„Se cuvine să o avem pururea în rugăciuni și să-i cerem mereu ocrotirea și mijlocirea pentru noi”, a îndemnat ierarhul.

Episcopul vicar patriarhal a evidențiat că Biserica o cinstește pe Maica Domnului imediat după Preasfânta Treime.

„Fiecare grup de tropare din slujbele Bisericii noastre se încheie cu doxologia Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, după care urmează un tropar închinat Preasfintei Treimi. Și îndată, după ce rostim cuvintele Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin!, cântăm un tropar închinat Maicii Domnului”, a explicat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

O sărbătoare plină de nădejde

Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a spus că „sărbătoarea aceasta este o sărbătoare și plină de nădejde pascală”.

„Hristos Cel înviat din morți și Înălțat la ceruri, șezând de-a dreapta Tatălui, prin înălțare nu se desparte de lume. El făgăduiește ucenicilor: Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului! Și Hristos este prezent în viața Bisericii permanent până la sfârșitul veacului, prin Sfintele Taine și prin toate lucrările Bisericii. Așa și Maica Domnului ridicată la ceruri, ea nu părăsește lumea”, a explicat ierarhul.

Preasfinția Sa a evidențiat că Maica Domnului mijlocește permanent către Fiul său pentru toți credincioșii.

„Bucuria, lumina praznicului Adormirii Maicii Domnului vine din această convingere a noastră că Maica Domnului înălțată la ceruri mijlocește pentru toții care îi cer ajutorul, mijlocește pentru toți fiii Bisericii, ea fiind Maica Bisericii și Icoana Bisericii”, a adăugat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

„Încredințați că Maica Domnului, într-o adormirea Sa lumea nu a părăsit și nu ne uită pe noi în rugăciuni, să o chemăm pururea în ajutorul nostru”, a fost îndemnul final al Preasfinției Sale.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru