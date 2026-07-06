Se împlinesc 51 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Dometie cel Milostiv de la Râmeţ

Luni se împlinesc 51 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, unul dintre noii sfinți ai Bisericii Ortodoxe Române.

S-a născut în data de 13 octombrie 1924, în comuna Bălănești, județul Buzău, primind numele Stelian. A crescut într-o familie profund credincioasă, mama sa, Sfânta Filotimia de la Râmeț, fiind trecută la rândul ei în rândul sfinților de Biserica Ortodoxă Română.

Încă din copilărie a dovedit o înclinație deosebită spre rugăciune și spre ajutorarea celor aflați în suferință. A urmat Seminarul Teologic din Buzău, apoi Facultatea de Teologie din București. Atât lucrarea de licență, cât și cercetarea doctorală au fost îndrumate de Sf. Dumitru Stăniloae.

Ucenic al Sfântului Arsenie de la Prislop

În vara anului 1949 a fost hirotonit diacon și preot, iar la praznicul Înălțării Sfintei Cruci a fost tuns în monahism la Mănăstirea Prislop de către Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop. Naș de călugărie i-a fost Sfântul Cuvios Serafim de la Sâmbăta de Sus.

La numai 26 de ani a fost ales stareț al Mănăstirii Prislop, după arestarea Sfântului Arsenie. Ulterior, a fost trimis la Mănăstirea Afteia-Cioara, însă, fiind urmărit de autoritățile comuniste, a fost nevoit să se ascundă pentru a evita arestarea.

După această încercare, a slujit la Mănăstirea Ciolanu, unde a fost profesor și director de studii în școlile monahale. Mai târziu, a fost chemat la Catedrala Episcopală din Buzău, continuându-și activitatea.

Dorind să întemeieze o nouă mănăstire în Ardeal, a cerut binecuvântarea Mitropolitului Nicolae Bălan. La îndemnul ierarhului, a ales însă să contribuie la renașterea unei vetre monahale deja existente, stabilindu-se la Mănăstirea Râmeț.

Chip al milosteniei

La Mănăstirea Râmeț, Sfântul Dometie a fost duhovnic, cunoscut pentru activitatea sa desfășurată. În același timp, s-a remarcat prin grija față de persoanele aflate în dificultate, împărțind celor nevoiași bunurile pe care le avea.

A trecut la Domnul în data de 6 iulie 1975, în urma unui efort fizic. După inundațiile care afectaseră zona, a participat împreună cu maicile de la mănăstire la transportul unor alimente necesare, alegând să poarte povara cea mai grea.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat în anul 2024. Proclamarea generală a avut loc în data de 4 februarie 2025.

Foto credit: Doxologia