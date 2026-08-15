Mănăstirea Ghighiu și-a serbat hramul de vară: Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului nu este doar o rememorare istorică

„Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului nu este doar o rememorare istorică”, a subliniat Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, sâmbătă, la hramul de vară al Mănăstirii Ghighiu din județul Prahova.

Ierarhul a spus că sărbătoarea aceasta nu amintește doar de cele întâmplate la Ierusalim „atunci când Arhanghelul Gavriil s-a arătat din nou Maicii Domnului, după mulți ani de la întâlnirea lor la Nazaret, și i-a spus că în puțin timp va merge la Fiul ei”.

„Adormirea Maicii Domnului este un moment de negrăită bucurie. Părinții Bisericii vorbesc despre bucuria și dorința Maicii Domnului de a se reîntâlni cu Fiul ei”.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a evidențiat că iubirea nemărginită a Mântuitorului Iisus pentru Maica Sa L-a determinat să o ia în Ceruri cu trupul.

„Fiul ei a luat-o cu aceeași iubire pe care a arătat-o mereu, iubire pe care mai întâi Maica Domnului a arătat-o față de El”.

„Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului ne vorbește despre cea care a rămas pururea vie, despre cea care este Biserică Însuflețită și Rai Cuvântător. Așa ne-au arătat-o Părinții Bisericii: Cea pururea vie care întru adormirea ei nu ne părăsește”, a adăugat Preasfinția Sa.

Nădejdea mântuirii noastre

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor i-a îndemnat pe credincioși să se roage Maicii Domnului, deoarece ea este nădejdea mântuirii noastre.

„Ea este fierbinte rugătoare pentru toți, este rugătoare pentru cei care slujesc Biserica și s-a spus că ea este ocrotitoare a monahilor, a monahiilor, a preoților, a tuturor celor care îi caută rugăciunea și ajutorul”.

Preasfinția Sa a spus că Maica Domnului este și ocrotitoarea mamelor îndurerate, deoarece a simțit durerea Fiului său răstignit pe cruce.

Ierarhul a amintit că Maica Domnului este ocrotitoarea mai multor așezăminte monahale, precum este Mănăstirea Ghighiu, și a întregului Munte Athos.

La finalul predicii, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a îndemnat: „Să ne rugăm și noi Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, în această zi și în toate zilele vieții noastre”.

Hramul principal al Mănăstirii Ghighiu este Izvorul Tămăduirii.

Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Ghighiu

Mănăstirea Ghighiu deține în patrimoniul său una dintre icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului.

De-a lungul a peste șase decenii de când se află la mănăstirea prahoveană, numeroși credincioși care s-au rugat înaintea acestei sfinte icoane au mărturisit că au primit ajutor grabnic, vindecări trupești și sufletești, precum și întărire în credință.

Datorită acestor binecuvântări și minuni, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în ședința din 15 februarie 2018, introducerea în calendar a sărbătorii „Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Siriaca de la Mănăstirea Ghighiu”, cu zi de prăznuire anuală în Vinerea Luminată (Izvorul Tămăduirii).

Mai multe fotografii de la hramul așezământului monahal se regăsesc în galeria foto.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene