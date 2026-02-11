Viața Sfintelor Femei Românce propusă ca temă la unul dintre concursurile desfășurate în cadrul Festivalului L’Art d’Eco

Colegiul Ecologic din Pitești organizează a 3-a ediție a Festivalul „L’Art d’Eco”. Printre temele propuse se regăsesc Sfintele Femei Românce și celelalte femei sfinte din calendar, precum și pastorația familiei creștine.



Totodată, ediția din acest an aduce un omagiu personalităților Constantin Brâncuși, Nadia Comăneci și Ion Dichiseanu și celebrează Anul Internațional al Pajiștilor și Păstorilor, precum și Anul Internațional al Femeii Fermier, propuse de Organizația Națiunilor Unite.

Programul va aduce împreună elevi și profesori, artiști și reprezentanți ai autorităților. Festivalul include competiții separate de teatru, scurtmetraj și arte vizuale.

Concursurile festivalului

Concursul de Teatru și Film „Ion Dichiseanu” este dedicat elevilor cu vârsta de până la 19 ani. Participanții vor prezenta scenete și scurtmetraje de 1–20 de minute, inspirate din temele festivalului.

Concursul de Arte Vizuale „Constantin Brâncuși” invită copiii și tinerii să realizeze lucrări de artă inspirate de aniversarea a 150 de ani de la nașterea sculptorului român.

Festivitatea de premiere va avea loc la finalul evenimentului. Concurenții vor putea obține și Marele Trofeu al Festivalului „L’Art d’Eco”, oferit celui mai aplaudat moment de public, indiferent de secțiune sau temă.

Înscrierile se fac la sediul Colegiului Ecologic Pitești în perioada 10 februarie – 18 martie 2026, respectiv 20 martie 2026.

Evenimentul este organizat de Colegiul Ecologic din Pitești în parteneriat cu ISJ Argeș, Myosotis Media Group, Teatrul „Alexandru Davila” și Regal Literar – ASTRA (Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român).

