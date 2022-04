Cum arată o zi în Tabăra Internațională de la Mănăstirea Oașa

Arhiepiscopia Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa organizează, după doi ani de pauză datorați pandemiei, a patra ediție a Taberei Internaționale de la Oașa, programată în perioada 18-27 iulie 2022. Participarea este gratuită și deschisă pentru tinerii români din diaspora cu vârste între 18 și 35 ani. Aceștia trebuie să-și asigure doar transportul. Dar cum arată o zi în Tabăra de la Oașa?

„Participarea la taberele organizate la mănăstire presupune integrarea activă în viața acesteia”, transmit organizatorii.

Programul unei zile de tabără cuprinde participarea obligatorie la Sf. Liturghie, care începe la ora 06:00, precum și la activitățile gospodărești ale mănăstirii.

După amiaza, tinerii au posibilitatea să participe la repetițiile de muzică psaltică (în cadrul taberelor, tinerii dau răspunsurile la Sf. Liturghie), la ateliere interactive de cunoaștere, la conferințele și la dezbaterile pe teme de actualitate cu diferiți invitați.

Taberele internaționale anterioare au reunit aproximativ 150 de tineri: 100 din diaspora și 50 din țară, membri ai asociațiilor coorganizatoare ale evenimentului.

„Oașa le-a oferit tinerilor care trăiesc în diaspora în dar un real sentiment de «acasă» și șansa de a pătrunde într-un alt fel de Miez al existenței”, transmit organizatorii.

Mesajul unui tânăr din țară către cei plecați peste hotare:

Mesajul Oana Aniții, participantă din Anglia, la una din taberele anterioare de la Oașa:

„Știu din experiența proprie cum aceste tabere te transfigurează lăuntric și pe dinafară. Vrei să vezi omul îmbunătățit care poți fi? Vrei să te rânduiești, dar nu știi cum? E suficient sa vii o singură dată în această tabără și te vei plămădi. Îndrăznește, zice Domnul, Eu am biruit lumea! În tabăra de la Oașa am învățat că Dumnezeu e cât se poate de atent la persoana mea. Că mă privește, mă ascultă și mi se dăruiește în totalitate. Am învățat că atunci când îți dorești un lucru spre bucuria aproapelui, Dumnezeu face din dorința ta poruncă pentru El.”