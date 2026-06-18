Traseul Via Transilvanica a fost declarat oficial traseu pedestru de interes național, printr-un ordin semnat de ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, ministrul interimar a subliniat importanța traseului pentru comunitățile locale și pentru susținerea economiei.

„Cu peste 1.630 de kilometri care leagă Bucovina, Transilvania, Banatul și Oltenia, Via Transilvanica este un proiect care aduce turiștii și iubitorii de natură în comunități, susține afacerile locale, promovează patrimoniul cultural și natural al României și creează oportunități economice în zone care au nevoie de dezvoltare”.

Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii, respectiv mai multă protecție pentru unul dintre cele mai importante proiecte turistice din România, reguli clare pentru întreținerea traseului, siguranță mai mare pentru turiști și responsabilități concrete pentru autoritățile locale din cele zece județe pe care le traversează.

„Fiecare autoritate locală traversată de traseu are obligații clare privind întreținerea și protejarea acestuia. Totodată, legea prevede sancțiuni pentru distrugerea marcajelor, blocarea accesului sau degradarea infrastructurii care face posibilă experiența Via Transilvanica”, a precizat Irineu Darău.

Traseul Via Transilvanica este o inițiativă a organizației Tășuleasa Social, care activează de peste două decenii în România. Sunt disponibile un website dedicat traseului și ghiduri tipărite, distribuite în locațiile din apropierea obiectivelor turistice de pe traseu.

Foto credit: Facebook / Via Transilvanica