Veri în curtea bisericii din sat: Taberele de vară, formatoare și pentru participanți și pentru organizatori

Tot mai dorite de la an la an, taberele Bisericii devin școli de vară în care tinerii și copiii se formează unii pe alții, sub îndrumarea atentă a preoților și voluntarilor. Un exemplu este Tabăra de creație „Dăruind vei dobândi” de la Filioara, ajunsă deja la ediția 21.

La biserica din Filioara, județul Neamț, în final de iulie, au fost trei zile cu program consistent de activități diverse.

Tabăra de creație este destinată copiilor sub 18 ani, dar utilă și pentru tinerii organizatori: „A fost o experiență ziditoare atât pentru noi, voluntarii, cât și pentru copiii care au participat”, a transmis Marta Dominte, unul dintre moderatori.

Ca în fiecare an, voluntarii ASCOR Iași coordonați de teologul Grigorie Pîjîn au susținut activitățile taberei care a avut loc la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, sub îndrumarea pr. prof. Dumitru Irina și a prof. drd. Andrei Irina.

„Tema abordată a fost profundă: ‹Pot fi liber în afara Libertății?›. În cadrul acestor sesiuni, studenții s-au dedicat să îi învețe pe copii despre importanța cunoașterii și trăirii vieții morale și spirituale solide”, a relatat Andrei Irina pentru Basilica.ro.

Activitățile nu sunt legate doar de Biserică:

„În cadrul atelierelor practice de după masa de amiază, copiii au învățat să recunoască cazurile în care o persoană necesită primul ajutor și cum să îl acorde, și-au dezvoltat latura artistică prin cântece folk, interpretarea unor piese de teatru, confecționarea de metanii, activități referitoare la protecția mediului înconjurător, noțiuni de ecologie prin exemple practice”.

Anul acesta a fost adăugat un nou atelier, de pregătire teoretică și practică a voluntarilor, în vederea formării și dezvoltării abilităților de comunicare cu tinerii, sub îndrumarea Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor.

Nu au lipsit tradiționalele „Jocuri Olimpice” cu diferite probe sportive pe echipe, dar nici focul de tabără, în apropierea bisericii, unde „s-a cântat, s-au împărtășit povești, învățături și bucuria autentică de a face parte din comunitatea creștină”, a mai spus prof. Andrei Irina.



Copiilor le-au fost oferite cărți legate de tema taberei, potrivit vârstei fiecăruia.

„Experiența de voluntariat m-a învățat multe despre empatie, responsabilitate și cum să mă adaptez în situații noi și neașteptate. Am învățat să lucrez în echipă și să îmi dedic timpul și energia în slujba celorlalți. Am cunoscut oameni noi cu care am legat prietenii și am învățat multe lucruri datorită activităților. În final, plecând din tabără, am simțit un mix de tristețe și mulțumire. Tristețe pentru că părăseam acea comunitate frumoasă, dar și mulțumire pentru că știam că am lăsat o amintire plăcută participanților. De asemenea, am învățat că actele mici de bunătate și implicare pot avea un impact semnificativ asupra vieților celor din jur”, a declarat Marina Grozav, participant și voluntar.