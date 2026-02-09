Când venim la Taina Pocăinței, ni se șterg păcatele și suntem primiți ca fiul cel pierdut, a explicat PS Teofil Trotușanul

„Atunci când venim la Taina Pocăinței, ni se șterg păcatele și suntem primiți și așezați pe aceeași poziție ca fiul cel pierdut, ca fiul care a fost iertat de tatăl său de toate fărădelegile sale”, a explicat duminică Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

Întoarcerea la iubirea lui Dumnezeu

Ierarhul a subliniat că iubirea lui Dumnezeu este necondiționată și că El așteaptă permanent întoarcerea fiecărui păcătos.

„Orice păcătos, orice copil care pleacă de acasă și săvârșește păcate grave, întorcând spatele lui Dumnezeu, este așteptat în fiecare zi de Tatăl să se întoarcă”, a spus Preasfinția Sa.

„Și chiar dacă I-a cheltuit averea, chiar dacă s-a dovedit nedemn de numele de fiu, totuși iubirea de Tată face ca acestea toate să fie iertate și să primească din nou în momentul întoarcerii haina cea dintâi și inel pe deget”.

Fiul risipitor și fiul ascultător

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a evidențiat că deși fiul risipitor a greșit, „așezarea sufletească a fost una mai corectă în fața tatălui său decât a fiului care muncea și era ascultător”.

„Tatăl din pilda de astăzi este chipul lui Dumnezeu cel Bun, iar cei doi copii reprezintă omenirea cu cele două categorii de oameni, unii risipitori și alții ascultători”.

Ierarhul a conchis că există două categorii de oameni, dintre care „unii risipitori însă care se pocăiesc într-o bună zi și se întorc la tatăl lor și îi cer iertare și sunt primiți”, iar „alții ascultători care împlinesc poruncile, care se roagă, care țin toate rânduielile, dar au inima împietrită”.

