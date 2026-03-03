PS Veniamin i-a pomenit pe eroii Războiului de pe Nistru, la 34 de ani de la izbucnirea conflictului

Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud i-a pomenit luni pe eroii care au luptat în Războiul de pe Nistru în urmă cu 34 de ani.

Preasfinția Sa a oficiat Liturghia Darurile înainte sfințite în Parohia „Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana și Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici” din satul Ghiltosu, Raionul Cantemir.

După Sfânta Liturghie, ierarhul a săvârșit slujba de sfințire a troiței recent realizate și amplasate în ansamblul parohial.

La evenimentul comemorativ au participat autoritățile locale și raionale, o delegație a localității Cornu Luncii, județul Suceava, condusă de primarul Gheorghe Fron, precum și o delegație a Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala Roman.

Troița dedicată eroilor neamului a fost edificată de protopopul Petru Andon, parohul comunității din Ghioltosu.

De asemenea, o slujbă de pomenire pentru eroii căzuți în Războiul de pe Nistru a fost săvârșită de Episcopul Veniamin sâmbătă, la „Fântâna Eroilor” din Varnița.

Războiul pentru integritatea și independența Republicii Moldova a început în 2 martie 1992 și a continuat până în 21 iulie, când a fost semnat Acordul de încetare a focului între Republica Moldova și Federația Rusă. Conflictul a numărat, în cele cinci luni de război, peste 1.000 de victime dintre soldați și civili.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud