PS Veniamin a binecuvântat noul sediu al carabinierilor din Cahul

Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a participat miercuri la inaugurarea noului sediu al carabinierilor din Cahul.

Noua structură este menită să sporească siguranța și ordinea publică în regiune și face parte din Direcția regională Sud a Inspectoratului General de Carabinieri.

Preasfințitul Părinte Veniamin a mulțumit conducerii și angajaților instituției pentru efortul depus în slujirea binelui comun și pentru buna colaborare dintre Biserică și structurile de ordine publică.

Ierarhul a subliniat importanța ca angajații statului să fie buni profesioniști și un oameni credincioși, animați de dragostea față de Dumnezeu și de respect față de semeni.

La eveniment au participat generalul de brigadă Dumitru Scurtu, comandantul Inspectoratului General de Carabinieri, Gabriel Nicola, Consulul General al României la Cahul, Pavel Groza, președintele raionului Cahul, Igor Șevcenco, reprezentantul Cancelariei de Stat la Cahul, Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul și comisarul-șef Ștefan Nucă, șeful Inspectoratului de Poliție Cahul.

Preasfinția Sa a oferit generalului de brigadă Dumitru Scurtu o icoană cu reprezentarea Sfântului Cuvios Iraclie, iar locotenentului-colonel Artur Leonte o Biblie, un Catehism, o carte de rugăciune și mai multe icoane destinate birourilor din noul sediu.

