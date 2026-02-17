Venezuela: Peste 400 de persoane au primit hrană în cadrul unui proiect de caritate al Mitropoliei celor două Americi

Peste 400 de persoane vulnerabile din Venezuela au primit hrană caldă în cadrul unui proiect caritabil, intitulat „Alimentos de Amor”, desfășurat sub egida Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi.

Într-un raport publicat de părintele Daniel Ene, vicar eparhial și responsabil cu misiunea Mitropoliei în America Latină, sunt enumerate mai multe acțiuni filantropice care au avut loc în prima parte a anului 2026.

Potrivit raportului, voluntarii Parohiei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Caracas pregătesc periodic hrană caldă pentru persoanele aflate în nevoie, oferind nu doar sprijin material, ci și emoțional.

În colaborare cu Catedrala Mitropolitană din Chicago, persoanele vulnerabile primesc alimente de bază, haine și jucării pentru copii. Acest lucru este posibil cu sponsorizarea Asociației caritative „Sfânta Parascheva”, iar prin efortul comun, grupul de persoane ajutate a crescut de la 60 în 2021, la 400 în 2026. Este cea mai mare creștere a proiectului implementat în America Latină, potrivit raportului.

Ajutor în America Latină

Asociația finanțează extinderea proiectului „Alimentos de Amor” și în alte țări din America Latină, unde există parohii și comunități românești.

În Parohia „Sfântul Ioan Valahul” din Barranquilla, Columbia, aproximativ o sută de persoane au primit hrană în cadrul unor acțiuni similare, iar în Parohia „Sfântul Iosif de la Partoș” din capitala Ecuadorului, credincioșii oferă constant sprijin persoanelor vulnerabile din jurul comunității.

În Chile, în orașul Concepción, voluntarii Parohiei „Sfântul Siluan Athonitul” au dus mâncare și ajutoare familiilor afectate de incendii, iar în capitala statului Peru, prima ediție a proiectului a oferit zeci de porții de mâncare caldă persoanelor din cartiere defavorizate.

„Colaborarea dintre Asociația „Sfânta Parascheva” și Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi arată că iubirea creștină poate traversa oceane și culturi atunci când este trăită autentic”, afirmă părintele Daniel Ene în raport.

