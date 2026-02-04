Vaslui: Unitățile de învățământ care au primit titlul de „Școală Europeană” în 2025 au fost premiate de Consiliul Județean

Unitățile de învățământ din Vaslui care au primit în 2025 titlul de „Școală Europeană” au fost premiate marți de Consiliul Județean.

Decernarea premiilor a avut loc într-un cadru festiv la în Amfiteatrul Școlii Gimnaziale „Constantin Parfene” Vaslui, unde Cristiana Botan, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, a înmânat certificatele de „Școală Europeană”.

Distincțiile au revenit Liceului Pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad, Liceului Tehnologic „Marcel Guguianu” Zorleni, Școlii Gimnaziale „Constantin Parfene” Vaslui și Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” Vaslui.

„Este o recunoaștere a muncii susținute și a eforturilor de a ancora educația vasluiană în realitățile actuale”, a declarat Ciprian-Ionuț Trifan, președintele Consiliului Județean Vaslui.

Competiția „Şcoală Europeană” este organizată de Ministerul Educației și se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale Erasmus+.

În 2025, orașul Vaslui a primit titlul de „Capitală a Tineretului din România”, fiind gazda mai multor evenimente dedicate tinerilor.

