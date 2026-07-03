Vârstnici din Arad vor beneficia de întâlniri dedicate dialogului și vieții spirituale

Vârstnici din municipiul Arad vor beneficia de întâlniri dedicate dialogului și vieții spirituale prin intermediul proiectului „Cuvinte pentru suflete”. Prima activitate a fost organizată joi.

Inițiativa este coordonată de părintele Alexandru Blaj, preot de caritate responsabil cu activitatea pastorală în căminele de bătrâni din municipiu.

Proiectul urmărește organizarea unor întâlniri periodice în cadrul cărora invitați din diferite domenii vor dialoga cu beneficiarii centrului, oferindu-le cuvinte de învățătură, mărturii de viață și prilejuri de reflecție. Fiecare întâlnire va fi completată de momente artistice.

Prima ediție l-a avut ca invitat pe părintele Beniamin Lușca, care a susținut conferința intitulată „Sfinții – prieteni ai omului și casnici ai Dumnezeului Treimic”.

Preotul a arătat rolul sfinților ca modele ale vieții creștine și mijlocitori înaintea lui Dumnezeu, subliniind că ei rămân aproape de cei care îi cheamă cu credință în rugăciune.

Prin proiectul „Cuvinte pentru suflete”, organizatorii își propun să creeze un cadru de întâlnire și comuniune în care beneficiarii centrului să găsească sprijin și încurajare.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului