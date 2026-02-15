PS Varlaam Ploieșteanul a sfințit pictura Bisericii Parcul Călărași din Capitală

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a sfințit duminică pictura lăcașului de cult al Parohiei Parcul Călărași din Sectorul 2 al Capitalei.

Episcopul vicar patriarhal a explicat că la baza cultului cinstirii icoanelor stă întruparea Mântuitorului Iisus Hristos.

„Dumnezeu, Cel necuprins cu mintea, Cel nevăzut, Cel mai presus de lumea materială, prin nașterea Fiului Său s-a lăsat văzut”.

Ierarhul a felicitat comunitatea și pe clerici pentru restaurarea picturii lăcașului de cult: „Să ne bucurăm cu toții că Sfinții, zugrăviți cândva pe pereți și acum cu chipurile lor înfrumusețate, reînnoite, se roagă împreună cu noi și se roagă pentru noi, pentru iertarea păcatelor noastre și pentru mântuirea sufletelor noastre”.

Să folosim timpul postului pentru pocăință!

În continuare, Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de clerici, din care au făcut parte: arhimandritul Augustin Coman, consilier patriarhal; pr. lect. Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București; pr. Mihai Cristian Popescu, protopop al Protoieriei Sector 2 Capitală; pr. asist. Nicolae Giolu, parohul comunității; pr. Emilian Vîlcu, secretar în cadrul Protoieriei Sector 2 Capitală; arhid. Eugen Maftei, consilier eparhial, precum și alți slujitori.

La predică, Episcopul vicar patriarhal i-a îndemnat pe credincioși să folosească perioada postului pentru pocăință.

„Să folosim timpul postului pentru a ne curăți de păcate și a ne pregăti prin priveghere pentru a întâmpina această judecată”.

Totodată, ierarhul a îndemnat la sporirea milosteniei în perioada care urmează, pentru cei aflați în necazuri și nevoi.

„Să privim la semenii noștri ca la frații mai mici ai Mântuitorului Iisus Hristos, arătându-le dragoste, cu nădejdea că la judecata particulară și cea universală și Dreptul Judecător ne va primi cu dragoste și ne va rosti și nouă cuvintele: Veniți binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția gătită vouă de la Facerea lumii!”.

Un nou preot în comunitate

În cadrul Sfintei Liturghii, arhidiaconul George-Alexandru Briciu, redactor-șef la Ziarul Lumina, a fost hirotonit preot pe seama parohiei.

„După șapte ani de slujire ca diacon și arhidiacon la această parohie, a primit astăzi harul Sfintei Preoții și ne bucurăm foarte mult pentru că părintele Alexandru este un om cu un suflet nobil, cu o pregătire teologică foarte bună, un om care se ostenește de 16 ani în redacția cotidianului Lumina și în alte ascultări în cadrul publicațiilor Lumina”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Preasfinția Sa a apreciat că familia părintelui George-Alexandru Briciu este implicată în viața parohiei.

„Este un om care are o familie frumoasă, cu trei copii, o familie în care atmosfera din biserică este continuată și acasă. Binecuvântarea Domnului face ca exact în ziua în care a fost hirotonit ca diacon, acum șapte ani, tot în această biserică, să primească și darul preoției”.

Recunoștință pentru ctitori

La finalul slujbei, preotul paroh Nicolae Giolu și-a manifestat bucuria pentru sfințirea picturii lăcașului de cult.

„Este o zi de mare bucurie, pentru că este ziua în care s-a încununat o perioadă de lucrări care s-au desfășurat în biserica noastră, cu restaurarea picturii și în Sfântul altar și în Sfânta biserică, iar lucrarea sfințitoare adusă de Preasfinția Voastră desăvârșește această perioadă și lucrările efectuate”, a spus părintele paroh.

În semn de apreciere pentru persoanele implicate în restaurarea picturii bisericii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat diplome și distincții, următorilor:

Părintelui paroh Nicolae Giolu – Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus”, pentru clerici;

Preoților coslujitori Cristian Todireanu și Iulian Ignat – Ordinul „Sf. Ierarh Neofit Cretanul”, pentru clerici;

Părintelui George-Alexandru Briciu – Diploma de onoare „Sf. Ap. Andrei, Ocrotitorul României”;

Prof. univ. Mircea Radu Gorgan – Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni”, pentru mireni;

Domnilor Nicolae Coțofană, Sorin Mihai Korodi, Ionuț Birișu – Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus”, pentru mireni;

Doamnei Nona Magdalena Dumitru – Crucea „Sfânta Maria Brâncoveanu”.

Diplomele și ordinele au fost înmânate de Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru