PS Varlaam Ploieșteanul: Mântuitorul ne învață să îi încurajăm și să îi mângâiem pe cei aflați în suferințe  

„Mântuitorul ne învață să fim alături și să împărțim cu cei aflați în diferite suferințe cuvinte de încurajare, de mângâiere, de solidaritate”, a spus duminică Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul la Biserica Icoanei din Capitală.

Preasfinția Sa a evidențiat mai multe fapte ale milei sufletești din Evanghelia Duminicii a 20-a după Rusalii, despre învierea fiului văduvei din Nain.

„Într-o istorisire foarte simplă, în cuvinte simple, găsim atâtea adevăruri, şi anume acesta al nevoii de solidaritate, de compasiune între oameni”.

„Înmormântarea unei persoane care nu mai are pe nimeni care să se ocupe de înmormântare, sau participarea la înmormântare în semn de compasiune pentru familia îndoliată, este una din faptele milei sufletești”, a explicat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Episcopul vicar patriarhal a subliniat că Mântuitorului Însuși i s-a făcut milă de mama care își pierduse unicul fiu.

„Mântuitorului îi este milă de această mamă îndurerată și o îndeamnă să nu mai plângă. Iarăși este, printre faptele milei sufletești, încurajarea celor dezorientați, celor care au pierdut busola vieții, a celor întristați, singuri, aflați în spitale sau în închisori și așa mai departe, în împrejurări grele pentru ei”.

Grija Mântuitorului Iisus Hristos pentru tineri

Mântuitorul Iisus Hristos s-a adresat tânărului din sicriu cu „Tinere, ție îți zic, scoală-te!”, chemare adresată tinerilor din toate timpurile.

„Ea se adresează fiecărui om, mai ales fiecărui tânăr, să se ridice din moartea păcatului, din înstrăinarea de Dumnezeu, să învieze duhovnicește”.

Învierile realizate de Mântuitorul Iisus Hristos arată „grija Lui pentru tineri și dorința Lui ca fiecare tânăr, mai ales cei botezați, să se ridice din starea de înstrăinare de Dumnezeu, care înseamnă moarte sufletească și să învieze la viața duhovnicească, la viața Bisericii, la acest mister, la această minune negrăită a tainei Bisericii, taină din care facem parte fiecare dintre noi”.

La finalul predicii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a atenționat asupra grijilor vieții lumii acesteia „care ne împiedică să fim așa cum Hristos ne cere și cum Evanghelia de astăzi ne arată că se petrecea cu vremuri în urmă, toată cetatea ieșise cu această îndurerată mamă văduvă să o însoțească pe ultimul drum al unicului ei fiu”.

Un nou preot la Biserica Icoanei

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul l-a hirotonit preot pe diaconul Andrei-Gabriel Costache.

Preasfinția Sa a amintit că noul preot a venit încă din copilărie la această biserică, unde este diacon de aproape 6 ani.

„Îi felicităm pe părinți care i-au dat o foarte frumoasă educație în copilărie, care l-au făcut o persoană delicată, respectuoasă, care aduce bucurie și pace”, a spus ierarhul.

„Părintele a făcut Seminarul la Mănăstirea Radu Vodă, licența și masterul la Facultatea de Teologie din București și a încheiat studiile cu cele de doctorat, făcând o teză foarte frumoasă despre familia creștină în concepția Fericitului Augustin”.

La final, părintele paroh Liviu Nechita, consilier patriarhal, a transmis mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și Episcopului vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul pentru slujire.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu