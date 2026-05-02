PS Paisie Sinaitul la Paraclisul CMN: Al cui glas îl ascultăm? Există riscul să nu mai recunoaștem glasul lui Hristos

„Într-o lume în care suntem influențați și modelați de nenumărate voci – media, opinie, modă, interese – există riscul să nu mai recunoaștem glasul Păstorului cel Bun”, a subliniat sâmbătă Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

Preasfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică despre Păstorul cel Bun din Evanghelia după Ioan și a evidențiat provocările duhovnicești ale omului contemporan.

Glasul care vindecă

Episcopul vicar patriarhal a explicat că imaginea păstorului și a turmei, deși respinsă de omul modern, rămâne actuală: „Sensibilitatea omului contemporan, care se pretinde autonom și superior, se simte ofensată, refuzând cu indignare rolul de oaie și conceptul de turmă. Însă, într-o tragică autoamăgire, omul modern nu realizează că trăiește exact realitatea pe care o condamnă”.

„Fără să ne dăm seama, ne lăsăm conduși în mod pasiv de manipulări și convingeri induse, aidoma unei turme lipsite de discernământ”, a adăugat ierarhul.

Referindu-se la relația personală cu Hristos, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a explicat că „glasul Lui nu este strident, nu constrânge, nu manipulează. Este glasul care cheamă pe nume, care vindecă”.

De asemenea, Preasfinția Sa a subliniat că pericopa evanghelică îi îndeamnă pe toți slujitorii Bisericii „să fie chipuri vii ale Păstorului celui Bun”.

Hirotonie de diacon

În cadrul aceleiași slujbe, Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul l-a hirotonit diacon pe Eduard Daniel Murariu, redactor la Ziarul Lumina.

Ierarhul a evidențiat frumusețea și responsabilitatea slujirii: „Hirotonia întru diacon este o experiență unică, frumoasă și plină de emoție sfântă pentru fiecare candidat”.

„Îi dorim tânărului diacon să aibă drumul vieții și al slujirii sale mereu luminat de Evanghelia Păstorului celui Bun”, a încheiat Preasfinția Sa.

