Programul slujirii ierarhilor în Duminica a patra după Paști

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie ce va fi săvârșită în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Slobozia, comuna Voinești, județul Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica „Sfânta Treime” din Cisnădie, județul Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului; Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei; Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, și cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, la Mănăstirea Lainici din județul Gorj.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala din Nürnberg, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Mono, Ontario, Canada.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Atanasie” din Mitilini, insula Lesbos, Grecia.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din incinta Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în Parohia „Sfântul Ștefan” Cristești, din județul Mureș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman, județul Neamț.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji în Parohia „Sfântul Gheorghe” I, Piața Vasile Milea, din Pitești.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în Parohia Caragele din județul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la biserica Parohiei Țela, județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Sfânta Veronica și Sfântul Irodion de la Lainici” din Coventry, Regatul Unit.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Huși, județul Vaslui.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în Parohia Berliște, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Parohia Drăgești, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Paraclisul Episcopal „Duminica Sfinților Români” din Bălți, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Călărași.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji în Parohia Purani, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Schitul Varlaam, județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica „Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Efrem cel Nou” din Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Ortelec II, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală din Deva.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji în Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din Iancaid, Republica Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji în Parohia „Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici” din Lecce, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfânta Muceniță Pelaghia din Tars” din Vielha, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji în Parohia „Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici” din Ringkøbing-Skjern, Danemarca.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Sfintei Cruci” din Dublin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în Parohia Măcicașu, județul Cluj.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în Parohia „Sfânta Treime” din Călărași, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji în Parohia Gura Solcii, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Biserica „Sfinții Împărați” din Comănești, județul Bacău.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Cătălina – Coltău, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Schitul „Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici” din Bălata, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Mucenic Efrem cel Nou” din Torrent, Spania.