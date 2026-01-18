PS Varlaam Ploieșteanul îndeamnă ca atunci când cerem ajutor de la Dumnezeu, să o facem cu toată credința și vom primi

„Învățăm din Evanghelia de astăzi că de fiecare dată când cerem ajutor de la Dumnezeu, să o facem cu toată credința, iar atunci și dorința noastră, rugăciunea noastră se va împlini”, a îndemnat duminică Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, unde a evidențiat importanța rugăciunii însoțită de o credință puternică și a recunoștinței.

„Minunea vindecării celor zece leproși se săvârșește de Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor oamenilor, dar importantă este și credința celor zece, care s-au încrezut în cuvântul lui Iisus și s-au dus să se arate preoților. Această credință le-a adus vindecarea”, a subliniat Episcopul vicar patriarhal.

Recunoștința aduce mântuire

Unul dintre cei zece leproși din Evanghelie, după ce a văzut că s-a vindecat, a venit să-I mulțumească Mântuitorului Iisus Hristos pentru că i-a dăruit vindecarea.

„De aceea, Hristos i-a dăruit nu numai vindecarea trupească de lepră, ci îi spune: Credința ta te-a mântuit. Darul mântuirii este neprețuit, pentru că Hristos, pentru aceasta a venit în lume ca să caute și să mântuiască pe cel pierdut”.

„Dumnezeu așteaptă recunoștința și mulțumirea noastră, pentru că de la El primim darul vieții, de la El primim căldura soarelui, de la El primim binecuvântarea ploii care face pământul să rodească, de la El primim sănătatea, de la El primim darul copiilor și așa mai departe”, a spus Preasfinția Sa.

Omul a simțit permanent nevoia să-I mulțumească lui Dumnezeu pentru darurile primite, de la primii oameni care au adus jertfă din rodul lor până în zilele noastre. „Evanghelia de astăzi ne arată cât de importantă este această mulțumire”, a reiterat ierarhul.

Îndemn la credință și recunoștință

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul i-a îndemnat pe credincioși la finalul predicii să cultive credința și recunoștința.

„Să ne străduim să cultivăm credința noastră, pentru că numai într-o credință puternică primim cele de folos de la Dumnezeu”.

„Și atunci când primim ceva de la Dumnezeu să ne exprimăm față de El recunoștința și mulțumirea, după cum trebuie să ne arătăm aceleași sentimente nobile față de toți cei care ne-au ajutat în viața noastră: părinții trupești, părinții duhovnicești, învățătorii și profesorii, colegii și prietenii, cei care ne-au ajutat în vreme de boală să ne regăsim sănătatea”, a fost îndemnul final al Episcopului vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro