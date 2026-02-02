PS Varlaam Ploieșteanul: Hristos aduce mântuirea nu numai pentru poporul ales, ci pentru toate popoarele care vor primi Evanghelia

„Hristos aduce mântuirea nu numai pentru poporul ales, ci pentru toate popoarele care vor primi Evanghelia”, a explicat luni Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, unde a evidențiat semnificația sărbătorii Întâmpinării Domnului.

„Astăzi nu sărbătorim doar un eveniment care a avut loc acum mai bine de două mii de ani, ci inaugurăm o stare de căutare a noastră de a ne întâlni cât mai des cu Hristos”.

Hristos și Legea

Fecioara Maria a venit la Ierusalim, însoțită de Dreptul Iosif, la 40 de zile de la naștere, să aducă jertfă de curățire după rânduiala cărții Leviticului. Totodată, și pruncul Iisus a fost adus la Templu pentru a împlini cele prevăzute de Lege.

„Mântuitorul, vedem că și de această dată, prunc, Se supune prevederilor Legii, deși El a venit să întemeieze așezământul Legii celei Noi. Am văzut că și la opt zile după naștere, mama sa, Sfânta Fecioară Maria, L-a adus pentru a fi tăiat împrejur, moment în care I s-a pus și numele descoperit de către înger, acela de Iisus”.

„De aceea, atunci când El va fi acuzat de cei care I-au arătat mereu ostilitate, farisei, cărturari, slujitorii templului, că nu păzește Legea Sâmbetei, El va spune tuturor că nu a venit în lume ca să strice Legea, ci ca să o împlinească”, a spus Preasfinția Sa.

Împlinirea are un dublu sens: supunerea față de prevederile Legii, dar și desăvârșirea ei. „Mântuitorul desăvârșește Legea cea veche, ridicând-o la cea mai mare înălțime a trăirii morale. Și vedem lucrul acesta în Predica de pe munte”, a subliniat ierarhul.

Dreptul Simeon și Prorocița Ana

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a explicat că, în momentul venirii Maicii Domnului cu pruncul Iisus pentru a-L închina la Templu, trăia un om numit Simeon, „drept înaintea lui Dumnezeu și temător de Dumnezeu”.

Dreptul Simeon a fost unul dintre cei 72 de bărbați care au tradus Vechiul Testament în limba greacă pentru regele Egiptului Ptolemeu al II-lea. „Și când a ajuns la capitolul 7, versetul 14, în care Isaia, inspirat de Duhul Sfânt, spune: Iată, fecioara va avea în pântece și va naște fiu și va pune numele lui Iisus, bătrânul Simeon s-a îndoit, crezând că s-a strecurat o greșeală”.

Considerând că textul era grești, l-a corectat, iar a doua zi, a fost martorul unei minuni, căci textul era îndreptat în chip minunat. Potrivit relatării Sfântului Evanghelist Luca, „Duhul Sfânt îi vestise că nu va gusta moartea până nu va vedea pe Hristos”.

La Templu se afla și prorocița Ana, „femeie bătrână, văduvă de multă vreme, care a trăit doar șapte ani cu bărbatul ei, iar acum era la vârsta de 84 de ani”.

Mântuirea tuturor popoarelor

Atât Dreptul Simeon, cât și prorocița Ana, au devenit martori ai prezentării Mântuitorului Hristos la Templu.

„Dreptul Simeon știe că ține în brațe pe Iisus Mântuitorul Lumii, care prin ascultarea sa până la moarte și încă moarte pe cruce va mântui pe poporul Său de păcatele sale. De aceea spune că: au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o înaintea feței tuturor popoarelor”, a evidențiat ierarhul.

„Iată deci că această mântuire este pregătită înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperire neamurilor, adică neamurile păgâne care trăiau în necunoașterea adevăratului Dumnezeu. Acestor popoare le-a răsărit lumina cunoștinței, iar slavă poporului Israel, pentru că poporul acesta a primit această unică binecuvântare ca din mijlocul lui să se nască Hristosul Domnului, Mântuitorul Lumii”.

Întâlnirea cu Hristos

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a evidențiat la finalul predicii căutarea omului pentru a-L găsi pe Hristos: „Această dorință a noastră de a-L întâmpina, de a ne întâlni cu El, se poate împlini sub diferite forme”.

„Ne întâlnim cu Hristos atunci când ne rugăm Lui. Ne întâlnim cu Hristos și Îl întâmpinăm în viața noastră când citim Cuvântul Evangheliei, pentru că Hristos Cuvântul este ascuns între cuvintele Scripturii, între cuvintele Evangheliei. Îl întâlnim pe Hristos atunci când săvârșim fapte de milostenie”.

„Îl întâmpinăm pe Hristos atunci când îi mărturisim păcatele sub epitrahilul părintelui duhovnic și Îl întâmpinăm chiar în interiorul trupului nostru, atunci când pregătiți, curățați sufletește prin lacrimile pocăinței, primim dezlegare de la cei cărora li s-a dat puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, să ne împărtășim cu Trupul și Sângele Lui în Sfânta Euharistie”.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene